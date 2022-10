Ante violencia en familias pide Adán 'no ser tan pegalones'

"No hay que ser tan pegalones", expresó en el encuentro de este jueves con la sociedad civil de ese estado.

Eso lo dijo luego de señalar que Tlaxcala es el número uno en el País en materia de seguridad y percepción de seguridad de sus habitantes y ha disminuido la incidencia de todos los delitos, con excepción de la violencia intrafamiliar, que ha aumentado.

"Hay que presumir que Tlaxcala es hoy el primer lugar en cuanto a seguridad y a percepción de seguridad en todo el País. Aquí entre nos nada más les voy a decir que solamente hay un delito que sí ha aumentado, la violencia intrafamiliar. No hay que ser tan pegalones", señaló.

En ese sentido dijo que "hay que hablar más, y se los digo porque es de ida y vuelta, es de los dos lados".

En el Diálogo en Tlaxcala en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad, el Secretario de Gobernación defendió ante integrantes de la sociedad civil la participación de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

Anunció además que el próximo lunes enviará más elementos de la Guardia Nacional a la entidad, como se comprometió con la Gobernadora Lorena Cuéllar.

En el encuentro con la sociedad civil aprovechó también para retomar las declaraciones sobre la división del País en regiones.

"Tienen como dos o tres días que me traen de bajada porque un Gobernador declaró que en el norte se trabajaba, en el centro se planeaba, se administraba, y en el sur, en el sureste del País pues descansábamos. Ustedes son medio sureños así que también les toca. Y entonces yo ayer que estaba en Tabasco les digo, no pues se equivocó porque la verdad que sí ellos son más trabajadores que nosotros, porque nosotros somos mucho más inteligentes y es tradición que el que es más inteligente trabaja menos, pero ustedes me vinieron a dar al traste esto porque ustedes no nada más tienen fama, son muy trabajadores y son muy inteligentes, entonces ya quisieran ellos o nosotros tener esas dos características", expresó entre risas de los asistentes.

Este día el Secretario de Gobernación continuará con sus encuentros con los Congresos locales y se reunirá con el de Tlaxcala, promoviendo la aprobación de la reforma constitucional que prolonga la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, aprobada ya por el Congreso de la Unión.