Atacan con molotov vehículo de periodista en Tijuana

Ciudad de México.- El vehículo de la periodista Yolanda Caballero Jacobo, en Tijuana, en el Estado de Baja California, ha sido atacado mientras reportaba las afectaciones por las lluvias en la colonia Loma Dorada, de esa ciudad. Medios locales han informado que sujetos desconocidos lanzaron botellas con gasolina al interior de la camioneta, le prendieron fuego y huyeron.

El hecho se da solo a unas horas de que la periodista, con 14 años de trayectoria en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, publicara en sus redes sociales un video en donde denuncia a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, del partido oficialista Morena, por varios señalamientos que ha hecho públicamente en su contra y que la han colocado en una posición de vulnerabilidad.

Caballero Jacobo ha denunciado puntualmente lo ocurrido este martes, frente al palacio municipal de Tijuana, cuando un ciudadano denunció las malas condiciones en las que se encuentra la colonia en donde vive en un evento público presidido por la edil morenista. Al término de la queja, la reportera asegura que la alcaldesa le respondió al hombre: "Viene con Yolanda. ¡Qué gusto!".

En el video, la periodista asegura: "En un ataque directo hacia mí y al oficio que ejerzo, la funcionaria me culpó frente a todo el evento, y lanzó la frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos. Considero que las palabras de la alcaldesa son un ataque sin sustento que me coloca en una situación de vulnerabilidad", expone.

A través de la página de Facebook de la reportera, es posible leer la respuesta que la misma alcaldesa, Montserrat Caballero, le externa, después del ataque de este jueves: "Me gustaría comprobara su dicho y mostrara el audio del video que comenta, si pienso que te debes a los intereses de algunos políticos, por los cuales te desvives en elogios y a mí en ofensas; sin embargo, jamás ensuciaría mis manos en nadie y menos en una mujer madre de familia como tú, una cosa es lo profesional y diferir en ideas y otra muy distinta meterse con la vida de alguien, ojalá se aclare lo que te sucedió y se aclare bien, porque también soy una mujer y me estás culpando de algo muy grave".

Compañeros de la reportera y medios locales han mostrado su solidaridad y han publicado un video de una cámara cercana en la que se observa el momento en el que un hombre llega en una camioneta color blanco, se baja y rompe los cristales del vehículo de la reportera y arroja dentro las botellas con gasolina. Prende fuego y se va del lugar en el vehículo que alguien más conduce.

La alcaldesa de Tijuana, una mujer que también ha sido constantemente amenazada por grupos criminales de la región, y que ha vivido en un cuartel militar en la ciudad, ha respondido también que exigirá que lo sucedido tenga pronto claridad: "Espero puedan indicarme en qué parte la he atacado, espero se aclare pronto la situación y también exigiré a la Fiscalía el rápido esclarecimiento de estos hechos", dijo en otra de sus respuestas a la publicación de la periodista, en Facebook.





Agresiones contra los periodistas en Tijuana

En julio pasado, periodistas de distintos medios de comunicación de Tijuana lanzaron un comunicado para denunciar "un acto de censura municipal sin precedentes" por parte del Gobierno de la alcaldesa.

Firmado por una treintena de reporteros, tanto independientes como de varios medios, los comunicadores afirmaron: "En semanas recientes, ciudadanos, medios digitales, páginas de Internet y periódicos de largo alcance han recibido reclamos y la eliminación de sus publicaciones en redes sociales por derechos de autor de parte de Badabun —una empresa a la que presuntamente el Gobierno de la ciudad ha cedido los derechos de imagen—, les bloquea contenido crítico, tras haber extraído fragmentos de videos o declaraciones de funcionarios municipales que se tomaron de la cuenta oficial de las redes sociales del Ayuntamiento de Tijuana".

En el comunicado de los reporteros se señala que esta eliminación de contenido ha sucedido también con material de las conferencias semanales y eventos públicos que realiza la alcaldesa morenista.

Tijuana, una de las ciudades más peligrosas del mundo, con una cifra de casi 3.000 asesinatos al año, ha sido históricamente un territorio complicado para la prensa. La localidad fronteriza, de dos millones de personas, revivió durante 2022 el fuego contra los periodistas, cuando en solo una semana de enero fueron asesinados el fotoperiodista Margarito Martínez y la reportera Lourdes Maldonado.

La periodista Yolanda Caballero denunció las amenazas.

La camioneta de la periodista Yolanda Caballero.