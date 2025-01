Vamos a atender de fondo y sin pretextos paz en Chiapas: Rosa Icela

Por: El Universal

Enero 08, 2025 - 06:02 p.m.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum atenderá "de fondo" y "sin pretextos" el problema de la paz en algunas zonas de Chiapas, en coordinación con organizaciones sociales y la iglesia.

Durante la estrategia de Construcción de Paz en Chiapas, Rodríguez indicó que trabajarán con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y con los municipios.

"Trabajaremos o estamos ya trabajando los tres órdenes de gobierno en esta entidad para atender las causas que generan la violencia.

"Ir hasta abajo, de fondo, casa por casa, colonia por colonia", dijo la secretaria de Gobernación.

Al destacar la atención en el estado en materia de salud, educación y bienestar, Rosa Icela Rodríguez también indicó que se están tocando los avances en materia de seguridad y procuración de justicia en la entidad: "O sea, tenemos un mes y ya estamos viendo la coordinación con nuestro secretario Omar García Harfuch y con las Fuerzas Armadas".

"Muy importante esa coordinación entre las policías estatales, municipales. Y, como nos ha dicho la presidenta: 'Cero corrupción, cero complicidad y cero impunidad' .

"Vamos a estar trabajando en atender las causas que generan la violencia, y que son esas causas: La pobreza, la desigualdad, la mala atención en algún servicio", añadió.

"Se trata de sumar a todos, no importan colores, no importan religiones, no importa nada, hay que sumar a todos, a todos, a todos y a todas.

"Porque lo más importante es la paz y la tranquilidad de chiapanecos y chiapanecas, eso no lo duden", externó la titular de Segob.

La secretaria Rodríguez destacó también el programa de desarme voluntario "Sí al desarme, sí a la paz" .

"Vamos a poder, y vamos a salir adelante, porque estamos preparados", declaró.