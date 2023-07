Promueven plataforma para tramitar 'CURP' de mascotas

Algunos como Jacinto, de la Alcaldía Benito Juárez, que ya han utilizado el sitio destacaron, destacaron los beneficios de inscribirse al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) del Gobierno de la Ciudad de México.

"Me dijeron que es importante por si necesito identificar a 'Oso' (su perro) por si se pierde y que me ayuden a buscarlo o que sepan que sí es de mi familia si es que se va lejos o más tiempo del que luego pasa escapando", compartió Jaime.

"Yo me enteré de la plataforma cuando llevé a vacunar a 'Chispa', me dijeron que me sirve para tener como más seguridad y cuando entré a la página me pidieron datos básicos, fue relativamente fácil y me dieron un número y ya", contó.