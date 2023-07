A mí no me van a ver encerrada en un cuartel, dice Xóchitl

Tijuana, México

"A mí no me van a ver encerrada en un cuartel militar, yo voy estar en la calle con la gente trabajando y enfrentando al crimen organizado, a los delincuentes, porque la política de abrazos y no balazos es lo que tiene a Tijuana hundida en la delincuencia", lanzó la aspirante del Frente Amplio por México.

"Soy una mujer con agallas, valientes; echada para delante y van a contar conmigo todos, especialmente los bajacalifornianos, pero mucho los tijuanense porque esta situación no puede seguir", sentenció en conferencia de prensa.

Además, aseguró que la Guardia Nacional sólo "está papando moscas".

"Como que está papando moscas, necesita ponerse las pilas, los delincuentes pasan, actúan y pareciera que nadie les pone un alto".





El pasado 12 de junio la Presidenta municipal de la ciudad fronteriza dio a conocer que se iría a vivir al cuartel militar junto con su hijo de 9 años de edad y su mascota para resguardar su seguridad, tras atentado que había sufrido.

"No fue una decisión, porque no cualquiera se puede ir a vivir al cuartel, sino fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional en razón de mi seguridad", explicó

Gálvez señaló que la gente está muriendo de miedo en cada lugar al que va y que pareciera que quien tiene en sus manos garantizar la seguridad y paz del País, ya pactó con los criminales, quienes se apropian del territorio.

Por otra parte, la senadora panista lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya violado las medidas cautelares impuestas por el INE y siga hablando de ella.

Para Gálvez, en lugar de estarse fijando en ella, el Mandatario debería estar fijándose en quién financia a sus "corcholatas", afirmó.

Dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cometió un delito al hacer público el secreto fiscal bancario y revelar información fiscal de su empresa.

"El Presidente no sabe que ser empresario es difícil; hay tiempos buenos y malos.

"No me van a encontrar un peso mal habido en mis cuentas porque no existe... si el Presidente tiene alguna duda que me audite el SAT", señaló.

La aspirante opositora dijo que sus trabajos han sido lícitos.

"Tanto, que su propio gobierno me contrato en licitaciones públicas", indicó.

"Lo que sí es un delito es que Nacho Valle se haya robado la lana y el Presidente lo tenga en la Secretaría de Gobernación (...) Hablamos de 9 mil millones de pesos del Gobierno", ventiló.

En cuanto al topa para gastar en campaña, Gálvez consideró que los 34 millones de pesos que tienen permitidos es un exceso.

"Es un tope altísimo. 34 millones (de pesos) es un exceso; no se requieren", afirmó.

Y aseguró que ella no contratará espectaculares ni camiones.

Señaló que ella sin un peso consiguió las firmas que requería y fue porque la sociedad civil se ha organizado.

Calificó a Mario Delgado, actual presidente de Morena, de bandido y mencionó que fue él quien presuntamente robó el dinero de la Línea 12 del Metro cuando era Secretario de Finanzas durante el gobierno de Marcelo Ebrard.

Afirmó que ya reunió más de 280 mil firmas, sin embargo quiere llegar al medio millón.

Gálvez aseguró que además va muy bien y está en primer lugar en las encuestas.

"Hay tiro con Morena", dijo.