Xóchitl se detiene en retén de GN para saludar a los militares

En su trayecto de Huixtla a Tonalá, sobre la carretera Tapachula-Juchitán de Zaragoza el convoy de la aspirante presidencial detuvo su marcha en el puesto de mando ubicado en Villa Comatitlán.

De manera sorpresiva, Xóchitl Gálvez se bajó de su camioneta y se acercó a dos efectivos de la Guardia Nacional, a quienes saludó de mano.

"Venimos aquí a saludarlos y a agradecerles. ¿Está dura la cosa, verdad?", les preguntó.

"Sí, estamos para servirle y servir al pueblo de México", respondió uno de ellos.

"Ustedes sí son los de a deveras", le dijo Xóchitl Gálvez, dándole una palmada en el hombro.

Minutos antes, ante simpatizantes, denunció el bloqueo de las autoridades locales al transporte público para que la gente no asistiera al mitin que encabezó en este municipio de la región del Soconusco.

La política hidalguense afirmó que de ese tamaño es el miedo que le tiene Morena.

"Mi equipo me decía: 'oye es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo'. Yo, así hubiera uno, estaría aquí, con uno que me escuche yo estaría aquí, nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar yo me doy por servida", afirmó ante simpatizantes, en un salón semilleno.