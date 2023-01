Pemex y UIF firman convenio para combatir a la corrupción

Romero Oropeza también indicó que no existe una entidad federal pública que maneje más dinero que Pemex y que tenga más contratos, pero aseguró que hasta el momento ha prevalecido la política anticorrupción y la transparencia, ámbitos que se verán fortalecidos con la colaboración de la autoridad fiscalizadora.

"La transparencia funciona y estamos convencidos de qué hay que combatir la corrupción en todas sus modalidades. (...) En Pemex no hay ningún tema que no se pueda tratar, no hay información secreta, todo lo que se requiera está a disposición de la UIF", destacó el director de la petrolera estatal.