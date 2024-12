Ya iniciaron pagos a transportistas de Tren Maya, dice Claudia Sheinbaum

Por: Agencia Reforma

Diciembre 10, 2024 - 10:19 a.m.

Cancún, México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció adeudos a empresas que contrataron a transportistas de materiales del Tren Maya, pero dijo que el Gobierno ya inició los pagos.

En su mañanera, la Mandataria dijo que no son contrataciones directas del Gobierno con trabajadores, sino concesiones que dio la Secretaría de la Defensa Nacional a compañías constructoras.

Sheinbaum fue cuestionada del tema, luego de que ayer contratistas y transportistas bloquearon durante varias horas las vías México-Querétaro y México-Pachuca, en exigencia de pagos por obras realizadas en el Tramo 7 del Tren Maya.

En respuesta, señaló que el caso ya fue revisado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, anteriormente Secretaría de la Función Pública, para determinar lo que se debe.

"No son adeudos del Gobierno con los trabajadores que... son transportistas de materiales, entonces se contrata a las empresas, ustedes saben que el Tren Maya se hizo con empresas constructoras y con los ingenieros militares, entonces, estas empresas constructoras, o en su caso, la Sedena, a través de, hace contrataciones para el movimiento de materiales.

"Se hizo una revisión de cuál era el monto que todavía quedaba pendiente para las empresas, se hizo una revisión, lo revisó también la Secretaría, hoy ya de Anticorrupción y de buen Gobierno y ya iniciaron los pagos a las empresas para que a su vez puedan pagarse a los transportistas el material", dijo.

Alrededor de las 6:30 horas de ayer, transportistas de distintas empresas bloquearon las vías a Querétaro y Pachuca, en Ecatepec y Tepotzotlán, para exigir al Gobierno federal el pago de sus trabajos en el Tren Maya.

Los inconformes, quienes se identificaron como dueños de camiones de volteo, así como de tráileres y otros vehículos de carga empleados en la construcción de la obra insignia de AMLO, aseguraron que desde agosto pasado no les han pagado.

Alrededor del medio día, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dijo que las pistas fueron liberadas tras llegar a un acuerdo con los manifestantes.

Esta mañana, la Presidenta dijo que no debe haber amenazas de bloqueos porque las autoridades pagarán.

-Está habiendo amenazas de bloquear..., se le planteó.

"No tienen por qué amenazar, digo, lo que se debe, se tiene que pagar, y lo que no se debe, no se paga", añadió.

La mayoría de los trabajadores que se manifestaron ayer dijo provenir de Guerrero, Oaxaca, Michoacán e Hidalgo.

Algunos de los contratistas refirieron haber sido adheridos a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), del diputado morenista Pedro Haces, para poder participar en las obras.

REFORMA ha documentado cómo la CATEM controló los contratos colectivos en varios tramos del Tren Maya, como el Palenque-Escárcega, en Chiapas; el Izamal a Cancún; y el Cancún-Playa del Carmen.