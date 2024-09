Acusan padres falta de seriedad de AMLO en caso Ayotzinapa

Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 acusaron de falta de seriedad al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer en la noche pretendió entregarles de manera informal una carta para, aseguraron, simular que ha dado resultados en el caso durante su Gobierno.

"Está tratando de dar como patadas, y eso pues lo toman mal los padres, es una falta de seriedad. Nosotros entendemos que justo lo están haciendo ahorita dentro de esta jornada de los 10 años del caso (que se cumplen este jueves)", aseguró Isidor Vicario, del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y uno de los voceros de los familiares.

Melitón Ortega, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, contó que ayer por la noche, mientras los familiares miraban un documental en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en la Colonia San Rafael, funcionarios de la Secretaría de Gobernación quisieron entregarles una carta de López Obrador junto con el informe de la Comisión especial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj-A), a pesar de que en agosto pasado, el Presidente les dijo que sólo los buscaría si hubiera datos relevantes para hallar a los 43 normalistas.

Los familiares se negaron a recibir los documentos por la falta de seriedad y porque ni siquiera acudió el titular de la Covaj, Félix Medina, quien sustituyó a Alejandro Encinas una vez que se fue a la campaña de Claudia Sheinbaum, y porque apenas llevaban algunos informes.

"Lo que han dicho los padres es que en la Administración de Andrés Manuel López Obrador ya hasta aquí quedaron las investigaciones. Por eso ya no insistieron de que se continuaran las reuniones los padres con el Presidente después de agosto, porque no tiene mucho sentido de que en las reuniones no se informen los avances", agregó Vicario en entrevista luego de un mitin en el antimonumento de los 43, ubicado en Paseo de la Reforma.

Esta mañana, López Obrador en su conferencia leyó la carta, idéntica a la de julio pasado, donde exculpa al Ejército y acusa que las denuncias de que los militares se han negado a entregar información relevante del caso son parte de una conjura internacional contra el principal aliado de su Gobierno.

"¿A quiénes les conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad, no sólo Fuerzas Armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial? Pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías", dijo el Presidente. Para los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes han señalado estar decepcionados de López Obrador al no cumplir su promesa de solución y por respaldar al Ejército, se trata del último intento del tabasqueño por aparentar un esfuerzo en la resolución del caso.

"López Obrador dijo 'si es que ya no tendremos reunión, porque no hay información novedosa de todos los pueblos, yo ahí les haré llegar el informe'. Por eso es lamentable, compañeras y compañeros, un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aún en estos últimos días, no se tome pues con seriedad. Para nosotros esa es una falta de respeto a los padres y a las madres de los 43", insistió el vocero.

"En las últimas mañaneras, el Presidente ha dicho que no hay ni una sola prueba de que haya sido el Ejército, en vez de que se ponga del lado de nosotros como madres y padres, se pone del lado del Ejército".

Al mitin en el cruce de Reforma y Bucareli, los familiares y estudiantes arribaron en más de 20 camiones e invitaron a la conmemoración con una marcha y un mitin por el décimo aniversario del caso sin resolver.