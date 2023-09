AMLO hará, en octubre, otro recorrido de prueba del Tren Maya

CANCÚN, QR.

Informó que mantendrá las supervisiones a esta obra cada 15 días, ya que "es mejor el territorio que el escritorio" pues manifiesto que "orden dada, no supervisada, sirve para...."

Al encabezar la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y Distribuidor Aeropuerto, el mandatario federal detalló que en octubre recorrerá de Cancún a Mérida, para de ahí continuar a Escárcega, Campeche, y en noviembre hará otro, ya de todo el trayecto completo del Tren Maya, para que en diciembre inaugurar la magna obra.

"Yo voy a continuar con las supervisiones. Saben ustedes que es mejor el territorio que el escritorio, y orden dada no supervisada, sirve para... Sí, así es. Cada 15 días voy a estar, en un mes me voy a volver a embarcar en el tren, pero ahora de Cancún a Mérida, Mérida-Campeche, y ya vamos a llegar a Escárcega.

"En dos meses me vuelvo a subir al tren Cancún-Mérida-Campeche-Escárcega-Palenque. Y en diciembre lo estamos inaugurando", dijo.

"Seudosambientalistas buscan sacar moches, pero en mi gobierno se amuelan".





En compañía de la gobernadora Mara Lezama, el Mandatario federal acusó a "seudoambientalistas corruptos" de usar el medio ambiente como bandera para obtener "moches", pero bajo su gobierno, advirtió "se amuelan. A robar a otra parte".

"Ando vigilando de que cumplamos, que queden bien las obras, cuidando el medio ambiente, porque hay unos seudosambientalistas corruptos que usan esa bandera, ¿saben para qué? Para sacar moches. Están acostumbrados a chantajear y a sacar dinero, pero con nosotros se amuelan, ¡a robar a otra parte!

"Siempre los andan sobornando y no dicen nada cuando se destruye el medio ambiente, cuando se destruyen manglares y antes... Ahí está el caso de Calica, imagínense, convirtieron esa zona tan bella en un banco de materiales para llevarse la grava a Estados Unidos. ¿Dónde estaban los ambientalistas? No estaban en ningún lado. Claro, sí, estaban en los hoteles de lujo dándose la gran vida, colmados de atenciones y de privilegios, ahí estaban. Y, entonces, no hablaban para nada", acusó.