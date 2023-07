Xóchitl Gálvez alista nueva queja ante el INE contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Entrevistada en Veracruz, la aspirante presidencial del Frente Amplio lamentó que el mandatario recurra a artimañas de las que él mismo denunció ser víctima cuando era dirigente opositor, y además, ahora abuse de su poder para ilegalmente revelar información de los clientes de sus empresas.

"Criticaba que los presidentes de la República opinaran sobre sus opositores, los perseguían, y ahora él me persigue a mí, no acató esa resolución del INE; estoy metiendo una queja el día de mañana temprano a primera hora diciéndole al INE, "pues sí tú dijiste que deje de hablar de mí y el presidente me vuelve a atacar", expuso.

"El INE ya emitió medidas cautelares, el presidente debe dejar de hablar, tanto de sus corcholatas como de la oposición, eso es algo que va a pasar, pues no sé qué diga el INE. ¿El presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra?, pues yo creo que sí, yo creo que ya lo demostró, no tiene la posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo", puntualizó la legisladora del grupo parlamentario del PAN.

Xóchitl Gálvez asegura que el presidente López Obrador no la tenía en la mira, y no se imaginaba que ella ya ha recorrido muchas de las comunicadas indígenas del país. "No soy una posible candidata como él quisiera, él dice que vivo en las Lomas de Chapultepec, le aviso que vivo en la Colonia Reforma Social, pero, aunque viviera en las Lomas de Chapultepec, qué?, si lo compré con mi dinero qué le importaría?", subrayó.

"El tema es que él me ataca porque no le dan las cuentas y entonces saca a la luz pública las obras con mis clientes privados que no tienen vela en el entierro, pero parece que en el fondo lo que le da coraje es que a la gente le vaya bien, entonces inventa, porque el presidente inventa, hace uso de su poder como jefe de Estado al acceder al SAT, a mis cuentas, porque solamente el SAT tiene acceso a mis cuentas, las hace públicas.

"Y yo salgo a decir pues sí, claro que vendo, claro que soy empresaria, claro que pago impuestos, o sea porque en mí no va a encontrar depósitos millonarios de dinero público, no tengo cuentas en el extranjero (...) pero él quisiera fulminarme, él quisiera tirarme ahorita porque se da cuenta que estoy creciendo", expresó.





Reiteró que ningún hombre la puso en la carrera presidencial, como afirma el presidente López Obrador, lo que considera inaceptable, porque "fue una decisión mía". "No me lleva un hombre, me lleva mi mérito", sostiene. Además, promete que no la van a ver en sus recorridos ni con Fox ni con algún otro político.

Aunque señaló el derroche de recursos en los recorridos de Claudia Sheinbaum, y que lo que se ve es que ella sí es llevada de la mano por el presidente de la República, Xóchitl Gálvez expresó su aprecio personal hacia la exjefa de Gobierno.

"Claudia y yo nos vamos a reencontrar en la vida, yo le tengo aprecio, le reconozco su capacidad, está ahí por su mérito y pues si nos toca por alguna razón estar frente a frente, será con ideas. Yo tengo una visión de país distinta, yo sí creo que hay que apostarle a las energías limpias, yo creo que hay que apostarle a que la gente emprenda, crezca, que se generen empleos, que lleguen inversiones, que haya certeza jurídica, que se cambie la estrategia de seguridad, que ha sido un fracaso, pero eso lo discutiremos llegado el momento, hoy no es momento de debates", concluyó.