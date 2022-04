Nuestra contrarreforma eléctrica no está a subasta: PAN

"No está en ejercicio de subasta, nosotros hemos hecho una propuesta pública de que tendría que incluir la reforma para que la alianza pudiera acompañarla, esto no es de medias voluntades, sino de voluntades completas", expresó.

Lixa respondió a lo declarado un día antes por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, respecto a que los partidos oficialistas estarían dispuestos a negociar 6 de las 12 propuestas, de las cuales sólo detalló 3: la electricidad como derecho humano, los costos bajos de la electricidad, y mantener tarifas de las zonas agrícolas.

Mier negó ahondar en el punto que, al parecer, tiene atorado el debate: la regulación del mercado. Por un lado, el grupo Va Por México busca mantener la libre competencia, mientras que la reforma de López Obrador, avalada por Morena y sus aliados, plantea la integración de la CFE como un organismo del estado, a cargo del despacho de sus centrales.

"Sólo están pateando la lata, si en 7 meses no escucharon pues ahora que no haya ilusos para que no haya desilusionados", dijo Lixa, quien afirmó que, hasta la tarde del 6 de abril, los dichos de Mier quedaron en un mero discurso.

"El traje de bomberos no hace a un apagafuegos, (Mier) salió a decir que 6 de los 12 pero no dijo cuáles, ni cómo los implementaría, en la técnica es donde se hacen las legislaciones", añadió.

Morena y sus aliados necesitan 57 votos para tener la mayoría del pleno en la votación de la Reforma Eléctrica, en caso de que el 7 de abril la Jucopo avale que se vote la controvertida iniciativa en medio de la semana santa. Hasta ahora, el PRI que se había mantenido como el aliado con mayor potencial del tema, salió a encender la llama política al afirmar que votarían en contra.