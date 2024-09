'No soy traidor por no estar con ustedes': Yunes Linares

Miguel Ángel Yunes Linares, que asumió escaño en el Senado en suplencia de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, reprochó el linchamiento y dijo a Marko Cortés que no es traidor por no estar con la Oposición.

Luego de rendir protesta, el ex Gobernador de Veracruz subió a la tribuna en la Cámara alta para rechazar que hubo pacto con el Gobierno federal para respaldar la reforma judicial.

Yunes Linares reiteró que su hijo padece de un problema cervical y dijo que, posiblemente, esta tarde podría reincorporarse a su escaño. Pero mientras, aprovechó para responder a las acusaciones que se han vertido ante su ausencia.

"No soy traidor por no estar con ustedes, hoy (Miguel) estará con ustedes porque Miguel va a venir para dar una muestra de valor que tú no has tenido Marko", lanzó.

De entrada, afirmó que nunca se ha doblado ante nadie y reprochó que el dirigente del PAN haya cuestionado su lucha política en el blanquiazul, cuando ganó la primera Gubernatura en Veracruz para ese partido.

"Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado", presumió.

"A ver Marko: nos conocces perfectamente bien. Tenemos 20 años en Accion Nacional porque no es de Marko ni es de nadie.

"Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el Gobierno ni ante nadie, he sido un luchador de la Oposicion durante muchos años", dijo ante los gritos de legisladores que le encaraban haber traicionado a su partido.