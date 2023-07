Rechazan en AMDA la ampliación de decreto

Ciudad de México.- "La entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización", dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) sobre el anuncio de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en cuanto a la ampliación del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 30 de septiembre de 2023.

CONFLICTO

El presidente ejecutivo de la AMDA explicó que en tres días, el próximo 30 de junio concluiría tal disposición, pero no será así y el problema ahora es que hay más unidades de las que había antes del 19 de enero de 2022 en situación de irregularidad esperando su legalización, cuando se publicó el decreto.

Esta será la quinta ampliación, ya que inicialmente el decreto contemplaba concluir el 20 de julio de 2022.

"Cada ampliación es una evidencia más de su fracaso, ya que no es posible que después de casi 1.6 millones de vehículos regularizados sigan ingresando diariamente vehículos de contrabando, habiendo lista de espera y ninguna penalización clara para los propietarios que no legalicen sus unidades, por lo que este fenómeno continuará como una regularización sin fin", destacó.

El representante de los distribuidores señaló que "es grave" que el Registro Público Vehicular no verifique el cumplimiento de lo exigido en el decreto respecto a regularizar sólo vehículos que se encontraran ilegalmente en el país antes del 19 de octubre de 2021, así como no regularizar aquellos que esté restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia o en México; o que no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones federales o locales aplicables.

Con este nuevo anuncio, apuntó Rosales Zárate, se cumplió el principal temor de los distribuidores de automotores en cuanto a que el decreto continuará, incluso, hasta finales del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que seguirá alentando la cadena delictiva del contrabando automotriz.