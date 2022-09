Revira General: no fuimos omisos en Iguala

Cd. de México, México.- El General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería, aseguró que el Ejército nunca fue omiso durante la noche en que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, a pesar de que no le correspondían las labores de la Policía.

El mando castrense hoy preso en el Campo Militar Número 1, rindió tres testimonios ante la FGR en los que relata lo ocurrido aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Aseguró que envió a varios militares a verificar información de los incidentes y al hospital donde decían que estaban heridos algunos de los estudiantes.

"No existe motivo o justificación legal para que el personal militar haya tenido que intervenir en esos hechos, puesto que no observó la comisión flagrante de un delito, lo que vio fue a las autoridades competentes ejerciendo sus legítimas facultades", dijo.

"Incluso el cabo Ezequiel Carrera, que no le constan los hechos, los reportó porque lo escuchó de la gente, que los estudiantes estaban agrediendo a los policías en la calle Hermenegildo Galeana, porque se querían llevar tres autobuses y que los policías dispararon al aire; eso nos puede dar una clara idea que los estudiantes normalistas estaban en una actitud francamente hostil, es humanamente imposible imaginar que con posterioridad dichos detenidos iban a ser víctimas de los delitos que se investigan".

En su declaración, Rodríguez Pérez insiste en que a los militares no deben ejercer funciones de Policía.

"Pero ante la situación que estaba ocurriendo, no me quedé pasivo, puede observarse claramente que en ningún momento existió omisión de parte del personal militar", sostuvo.

El entonces comandante relata que la noche del 26 de septiembre el teniente Joel Gálvez Santos, comisionado en el C4, le dio la primera noticia de los hechos en Iguala, A las 19:30 horas, Gálvez le reportó que un grupo de normalistas estaba en la caseta de la salida del Puente de Ixtla.

Poco después le reportó que los estudiantes se desplazaron sobre la calle Hermenegildo Galeana, y en Hermenegildo Galeana y Melchor Ocampo se suscitó un enfrentamiento con la Policía Municipal.

"Los estudiantes normalistas habían tomado camiones y se encontraban realizando disturbios, por lo que estaban tratando de ser contenidos por elementos de la Policía Municipal de Iguala e incluso la actitud de los normalistas era de agresividad, motivo por el cual los policías municipales los estaban deteniendo", recuerda.

El mando relata que enseguida fue informado que los autobuses circularon sobre la calle Juan N. Álvarez, y al llegar a Periférico Norte volvieron a ser interceptados por policías municipales.

"Aproximadamente como a las 10:00 de la noche, me informa que los policías municipales tenían otro autobús detenido con estudiantes sobre la carretera Iguala-Chilpancingo, después de esto hablo con el director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Vázquez, a quien le pregunto si tenía problemas con los estudiantes o si sabía de algún problema. Él me contesta que no".

De acuerdo con su testimonio, a los oficiales del Ejército no les consta que aquella noche haya habido agresiones y disparos contra los normalistas, sólo recabaron testimonios de los ciudadanos en ese sentido.