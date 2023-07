Dice Noroña que 'corcholatas' no entusiasman

CIUDAD DE MÉXICO

De gira en Puebla, el también aspirante por el Partido del Trabajo indicó que -en contraste- él ha tenido buena respuesta en los lugares donde se ha presentado tras haber iniciado su recorrido por el País.

"Ayer, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, lo pongo como ejemplo, pero no es el único, me costó lo suyo llegar al templete y en la salida no había manera. O sea, la gente estaba, realmente (emocionada). Yo no veo ese fenómeno en los compañeros, compañera, que toquen el corazón del pueblo, que estén cercanos realmente a la gente", consideró.

El pasado lunes, el ex Canciller Marcelo Ebrard, la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, todos ellos militantes de Morena, iniciaron su campaña para ganar la encuesta y ser designados coordinador o coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Como externos al partido participan Fernández Noroña y el senador con licencia y militante del Partido Verde, Manuel Velasco.

El diputado dijo que él aceptó participar con las reglas que impuso Morena y recordó que no fue invitado a la cena que las "corcholatas" morenistas tuvieron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los 22 gobernadores emanados de ese movimiento, en la cual se definieron las reglas.

"Las vamos a ganar con las condiciones que pusieron y, miren que excluyeron los debates. Me parece el colmo, o sea, en todo proceso democrático en nuestra patria los debates son parte consustancial, son parte fundamental, la gente estaba esperando los debates para ver el desempeño de quienes aspiran y acá dijeron: 'no, sin debates'", reprochó.





Fernández Noroña dijo que él es el único aspirante que no propuso casas encuestadoras, pues confía en la palabra de López Obrador, quien al definir las reglas, se convierte en garante del proceso.

"Les vamos a ganar porque han estado subestimando al pueblo, han estado subestimando a la gente", enfatizó.