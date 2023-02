Presume fiesta temática de Karely Ruiz para sobrino

No cabe duda que Karely Ruiz está en su mejor momento y es que su escultural cuerpo no sólo la ha llevado a triunfar en páginas como Only Fans, también hasta en fiestas infantiles.

Sí, leíste bien y no es un chiste.

Recientemente se viralizó en redes un post de una mujer llamada Layla Calderon que presumió con orgullo la fiesta de su sobrino.

Para sorpresa de todos, la temática fue Karely Ruiz.

"Mi sobrino feliz con su fiesta de Karely Ruiz", escribió.

No sólo hubo piñata y mantas decorativas, también un pastel con su foto y hasta dulces decorados con la modelo vestida en un mini bikini.

Hasta el momento, el post se ha compartido más de 14 mil veces y ha generado todo tipo de reacciones, desde likes hasta me enoja y me entristece.

Sin embargo, los comentarios están limitados, por lo que personas ajenas a la mujer no pueden dejar su opinión.