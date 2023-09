Segob descarta agresión armada contra madres buscadoras

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján descartó una agresión con armas de fuego a las madres buscadoras de Sonora.

En conferencia de prensa, la encargada de la política interna dijo que en la reunión del Gabinete de Seguridad el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reportó que no hubo tal agresión.

"Se informó hoy por la mañana, no se reporta esas agresiones, hubo tiros hacia arriba y no fue en el lugar de los hechos. Hoy Alejandro Encinas informó que no hubo tal agresión", dijo.