Negocian estrategia común ante Cumbre

La lista de invitados de la próxima Cumbre de la Américas ha enredado a Estados Unidos, el anfitrión, en un pulso diplomático aún irresuelto con Argentina y México . La decisión de la Casa Blanca de dejar fuera a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países a los que acusa de violar sistemáticamente los derechos humanos, unió en una misma queja a los dos extremos del continente cuando falta una semana para la celebración del cónclave. El mexicano Andrés Manuel López Obrador ya avisó que si no hay un gesto de Washington no estará en Los Ángeles el próximo 6 de junio. El argentino Alberto Fernández también demora su decisión, mientras negocia con México una estrategia común ante la cita regional.

Estados Unidos ha dado al encuentro una relevancia especial, a contramano del desapego diplomático que mostró la Administración de Donald Trump hacia la región. El jueves de la semana pasada, el asesor especial del presidente Joe Biden para la Cumbre de las Américas, el exsenador demócrata Christopher Dodd, se reunió durante más de dos horas con Fernández en Buenos Aires. Dodd también visitó al brasileño Jair Bolsonaro, al chileno Gabriel Boric y al uruguayo Luis Lacalle Pou. Regresó a Washington con la seguridad de que los tres últimos estarán en la Cumbre, pero poco se llevó de Fernández.

EXISTE CHARLA

Al término de aquel encuentro, el argentino llamó por teléfono a su homólogo mexicano, que también había mantenido una reunión virtual con Dodd días antes. El mismo López Obrador reveló al día siguiente la existencia de la charla y el fin de semana dio más detalles sobre su contenido durante una visita al Estado de Sinaloa. "Platicamos acerca la asistencia a la cumbre. Entonces, me hizo una consulta, hablamos del tema y hay un acuerdo, pero no de hacer una cumbre paralela en EU, no. [El acuerdo] es este: que en caso de que no se acepte invitar a todos los países, él, como presidente de CELAC hable de que no estamos de acuerdo con las exclusiones", afirmó en declaraciones a Radio Fórmula.

Afina canciller Ebrard detalles

- México estará representado por una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard

- El canciller ha multiplicado en las últimas semanas los contactos con el secretario de Estado, Antony Blinken, con el embajador estadounidense, Ken Salazar y parte de su equipo lleva semanas afinando los detalles de la agenda conjunta con Washington

- El país vecino está especialmente interesado en alcanzar acuerdos previos en materia económica, migratoria, sanitaria y de seguridad para poder defender en la cumbre una posición conjunta de América del Norte

- El Gobierno de López Obrador no está en condiciones de obviar determinadas peticiones de Estados Unidos, del que depende su estabilidad financiera. Pero al mismo tiempo quiere mirar hacia el sur y el presidente hasta planteó la discusión de un nuevo orden regional alternativo a la OEA. México, en definitiva, hace equilibrios ante la Cumbre de las Américas.