Senador Armenta denunciará a Ministra Piña por mensajes

CIUDAD DE MÉXICO

"Lo debo hacer (proceder penalmente). Mi proceder será conforme a derecho. Esto no se resuelve con un cafecito, esto debe resolverse ante la justicia. No es un asunto, por más que se pretenda decir que es un asunto entre personas, no es un asunto entre personas. Es un tema que vulnera, que violenta la representación del Poder Legislativo. Es una injerencia, es una presión", explicó.

En entrevista telefónica, el senador poblano aludió a la carta que la Ministra Piña hizo pública y con la que reconoció que los polémicos mensajes fueron suyos.

Armenta dijo que, en todo caso, estará pendiente de que la Ministra responda formalmente al escrito que la víspera le hizo llegar para que aclarara sobre los mensajes.

"Hay injerencia, hay una intromisión de la presidenta de la Corte al presidente del Congreso de la Unión. Lo que pone en evidencia con su confirmación es que el mensaje a todas luces no es un mensaje ofensivo. Es un mensaje que busca presionar, intimidar y cuando se refiere a que la justicia llegará, podría tipificarse como una especie de amenaza. Por eso es que para mí es importante la respuesta formal a un escrito fundado en el artículo sexto y octavo de la Constitución.

"Lo que se le olvida a la presidenta es que su nombramiento tiene como origen el Poder Legislativo: son los senadores quienes nombran a los Ministros de la Corte y su mensaje es a todas luces una injerencia, una presión y enfrenta a un Poder del cual se emanó su nombramiento.

--La Ministra alega que sus mensajes no representan amenaza alguna...

--Insisto, es delicado porque qué nos revela eso: primero, no tiene nada que ver el género. No es un asunto entre hombre y mujer, es una asunto entre el Poder Judicial y Legislativo.

Armenta aseguró que la carta de la Ministra le permite frente a la opinión pública "demostrar a quienes cuando informé de este hecho no hice un show como algunos legisladores dijeron y que no permitieron la defensa de la inviolabilidad del Poder Legislativo. Pero no es una ofensa: es una injerencia, es una presión. Es una probable amenaza de la titular del Poder Judicial al presidente del Congreso.

"Mi proceder será conforme a derecho, esto no se resuelve en un cafecito... esto debe resolver ante la justicia. Lamento lo sucedido, que se haya confirmado esta agresión al Poder Legislativo, de verdad lo lamento. Tenía dudas de que fuera la presidenta de la Corte..."