Nahle responde a Gálvez: ni ineptos ni bandidos en Dos Bocas

"Ni ineptos ni bandidos", reviró la funcionaria al comparecer ante la comisión de Energía del Senado y después de que la panista Xóchitl Gálvez cuestionara el sobreprecio.

"Aquí hay de dos sopas: o son ineptos o son bandidos", acusó la legisladora.

Según dijo, el proyecto se duplicó de ocho mil a 16 mil millones de dólares.

Gálvez también había acusado a Nahle de haberle mentido al Presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a costos y entrega de la obra, algo que también refutó la Secretaria.

Nahle entregaría a la presidenta de la Comisión de Energía una lista con 50 auditorías practicadas con las que, sostuvo, quedaba al descubierto que no hay daño patrimonial de por medio.

Después de felicitar a los trabajadores e ingenieros de Pemex por el avance de las obras, la Secretaria invitó a los senadores a revisar el archivo que guarda los documentos relacionados con el proyecto de la refinería de Dos Bocas, aunque se rehusó a entregar el software en el entendido, alegó, de que es de Pemex y es estratégico.

La Secretaria aseguró que, después de tres años, ningún trabajador ha muerto en instalaciones de la dependencia. Según dijo, para preparar la producción, en este mismo mes funcionará el gasoducto que recibirá el gas natural necesario.

Nahle evitó referirse al señalamiento de la panista en torno al costo duplicado de la obra, pero dijo que asumía toda la responsabilidad del proyecto.

"Yo asumo mi responsabilidad. Yo doy la cara cada semana en videos públicos. Esa es mi función y lo voy a seguir haciendo. Al terminar este sexenio, los resultados van a hablar por mí", advirtió.

En tono irónico, Rocío Nahle habló de los cuestionamientos que sobrevienen cuando la obra se inunda a causa de las lluvias.

"Sí, Dos Bocas está inundado de equipos, de trabajadores y de agua: está rodeada de agua", replicó.

La Secretaria reveló, además, que había pedido a su compadre Arturo Quintanilla Hayek, empresario vinculado con el Grupo Huerta Madre, que demandara a los senadores que lo habían denunciado por un cuestionable procedimiento de adjudicación de un contrato por casi cinco mil millones de pesos.

"No se vale, no es ético. Yo le he dicho (al empresario) que los demande", contó.

Los senadores Julen Rementería del Puerto y Jorge Carlos Ramírez Marín protestaron por las tarifas de consumo que asigna la Comisión Federal de Electricidad a municipios pobres de Veracruz y Yucatán y la Secretaria aceptó los cuestionamientos.

"Sí ha lugar a señalamientos", admitió, aunque terminó por justificar el buen actuar de la CFE.

"Es el principal aliado. Si no, ya hubiéramos tenido otra revolución", respondió.