Mujeres encarceladas denuncian intoxicación masiva en el Cefereso 16 de Morelos

Cientos de mujeres han presentando vómito, mareo, fiebre y diarrea, desde la tarde del pasado 29 de septiembre, recibiendo atención médica hasta las 24 horas siguiente, reporta el colectivo Artículo 20 de personas en situación de cárcel.

Mientras que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero denunció que la activista Kenia Hernández les dijo en una llamada telefónica que se sentía muy mal, con fiebre de 39 grados centígrados, con dolores de cabeza y estómago.

"Hay compañeras que están agonizando en sus celdas, otras que ya están desmayadas, otras que no pueden hablar porque no tienen fuerzas y no hay suficiente medicamento ni suficiente personal médico", declaró Hernández, de acuerdo con el Zeferino Ladrillero.