Critican a artistas del 90's Pop Tour por falta de entusiasmo

CIUDAD DE MÉXICO

Los usuarios han mostrado su decepción al ver a los integrantes de los 90's Pop Tour bailando sin coordinación ni ritmo sobre el escenario en uno de los conciertos. A través de la cuenta de TikTok @conciertos.pop.tour se compartió un video del evento que se realizó en el Palenque León.

En las imágenes aparece María Karunna y otros integrantes del tour sobre el escenario bailando e interpretando "La Calle de las Sirenas", sin embargo, los usuarios de redes sociales criticaron la coordinación y entusiasmo de los artistas.

"Dime que no ahorraste para el retiro sin decirme que no ahorraste para el retiro", "Ni Victoria Ruffo y sus amigas se atrevieron a tanto", "Los Reblox bailando", "La gira del desempleo", "La calle de las abuelas", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que acumula más de 52 mil "Me gusta".

Pero no es el único video donde se exhiben los pasos de baile de los participantes, en un segundo material en el que también aparece Karunna, se lee: "es el ensayo, ¿verdad? Ya en el show en vivo sí le echan ganitas", "Muy dinámico el show", "Cada video que aparece es mejor".

Parece que el amor entre los fans de la música de los 90 y los artistas pende de un hilo por el desempeño que han mostrado en los recientes conciertos. Los 90's Pop Tour es una gira musical que reúne a múltiples artistas y grupos de habla hispana.

Ha contado con distintas etapas y participación de grupos musicales arrancó en marzo de 2017 en Monterrey.

Karla Díaz de JNS tuvo un desencuentro con un reportero del matutino "Sale El Sol" de Imagen Televisión que le hizo saber que los fans del evento cuestionaban en redes sociales el desempeño de los artistas sobre el escenario, situación que no se tomó nada bien.

La cantante evadió el comentario y mostró su molestia por las críticas que recibió, además de indicar que no era el momento para tocar ese tema.