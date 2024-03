Molesta a legislador fuga de policía que mato a normalista

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado de Morena, Manuel Vásquez Arellano, quien fue líder de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron asesinados en el año 2014, calificó como "chingaderas", la fuga del policía responsable del asesinato de Yanki Kothan, y exigió una investigación para castigar a los cómplices.

En entrevista al interior de la Cámara de Diputados, se reconoció molesto por los hechos, y advirtió que la fuga del elemento policiaco reavivará el conflicto entre estudiantes de Guerrero y el gobierno.

"Son chingaderas, así lo digo y con todo el coraje. Acaban de renunciar varios funcionarios del Estado de Guerrero, yo creo por su incompetencia y por sus torpezas que habían hecho al principio de afirmar que el compañero Yanki Kothan iba drogado o iba con armas, ya la autopsia demostró que no, ya está tan claro que la fiscalía ha traído el caso", declaró.

El diputado explicó que la gobernadora de Guerrero ya había logrado iniciar conversaciones con la familia del joven ultimado, por la intermediación del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello: "Todo iba bien, sin embargo, nos levantamos con la noticia de que se les escapó el policía responsable, entonces, pues eso ya es ridículo, es una desvergüenza por parte de la policía del estado y de los responsables de la seguridad del país, porque siendo un caso tan grave que está avivando un conflicto ¿cómo es posible que se cometan ese tipo de errores?".

Por lo anterior, exigió "mano dura" contra quienes resulten responsables de la fuga.

"Yo espero que haya mano dura, que haya mano dura por parte del Presidente de la República y por parte de la gobernadora, porque de otra manera el conflicto va a escalar. En casos tan graves nadie escapa sin cómplice, se tiene que investigar la complicidad y castigar a los cómplices de la fuga de este policía. Yo llamo a que la gobernadora y las instancias correspondientes a que generen orden en el estado, es cierto que hay muchas quejas por parte de la ciudadanía y lo estamos viendo en redes sociales, se observan grupos criminales paseándose como si nada incluso en Chilpancingo, entonces, yo espero que el enfoque de atacar las causas prevalezca en el siguiente gobierno, pero también hay que equilibrar un poco y poner orden", pidió.

Vásquez Arellano recordó que de acuerdo con las primeras declaraciones de quienes custodiaban a los policías. "le dieron chance de ir a comprar y aprovecho para irse, esto no puede ser".

"Para mí es muy grave, muy grave, porque ya habíamos visto las protestas de los normalistas aquí en la Ciudad de México, vimos el derribo de la puerta, hasta ahí la relación con el Presidente estaba un poco distante y ríspida, y luego viene este tema en el que no estaban los chavos protestando ni siquiera, sino que lo asesinaron en un supuesto retén, habría que ver cómo fueron las cosas pero esto eleva otra vez el conflicto con los estudiantes, por eso han estado protestando antier y ayer allá en Chilpancingo y demuestran que van por más, entonces, con esta torpeza de que se les escape un policía pues es como echar un cigarrillo en el pasto seco", advirtió.

El diputado federal adelantó que serán varias partes del estado de Guerrero donde existen riesgos de no se instalen casillas durante las elecciones del 02 de junio próximo.

"Yo digo que varios municipios de la Sierra, de la Tierra Caliente, de la costa, y hasta de la región centro también, no tengo el número pero ya también hay localidades de alto riesgo en el centro, de hecho ya hay un diagnóstico que se hizo por parte del INE y Guerrero está entre los estados que representan un alto riesgo en temas electorales", indicó.

Finalmente, descartó que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, esté fallando en materia de seguridad, y dijo que son los funcionarios de abajo quienes no están comprometidos con la transformación.

"Cuando nosotros éramos dirigentes de Ayotzi, hacíamos bien las cosas y todo chido, pero no faltaba el cabrón que hacía mal las cosas y nos llevaba entre las patas a todos, chavos que iban a vender el producto, chavos que hacían sus pendejadas, y al final nosotros teníamos que dar la cara acá como dirigentes. Pasa lo mismo en el gobierno Federal, el Presidente con toda la buena voluntad y con todas las ganas de que se hagan bien las cosas, pero no falta el funcionario a nivel municipal, a nivel local, a nivel estatal, que no lleva la misma sintonía con el Presidente de la República, o no sé si no estén comprometidos con la transformación o con el ejercicio público o qué pasa, yo entiendo que muchos no lleven la sintonía de esta transformación, pero si no la llevan ¿qué chingados están haciendo en el gobierno? así de simple, así lo digo y con todo el coraje", concluyó.