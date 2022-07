Alertan por reducción de agua para México en 2023

"Se estuvieron revisando las potenciales implicaciones de operar el sistema bajo estas condiciones de bajo almacenamiento, dado que nunca se había operado en una situación de esta naturaleza, lo que genera incertidumbre sobre la factibilidad real de poder efectuar entregas de agua a todos los usuarios", afirmó el organismo.

Esta probable reducción representa un 30 por ciento más que la disminución hecha en el 2022, año en el que se dejaron de recibir 99 millones de metros cúbicos (Mm3), lo cual afectó principalmente a los productores agrícolas.

RÍO COLORADO

El total de 128 Mm3 representa el 7 por ciento de agua que recibe México por el Río Colorado, la mayor fuente de líquido para Baja California y parte de Sonora.

El escenario para la Cuenca del Río Colorado es ambiguo, admitió la CILA.

"Los pronósticos de ingreso (de líquido) al Lago Powell son de apenas del 50 por ciento aún y cuando la capa de nieve fue superior al 90 por ciento, lo cual es un claro indicativo del impacto que está teniendo el cambio climático en las condiciones de escurrimiento en la cuenca del Río Colorado", informó.

"En ese sentido, el pronóstico del estudio de 24 meses del mes de junio es de que al 1 de enero de 2023, la elevación en el Lago Mead se encuentre en 1045.95 pies, lo cual, de continuar con esta tendencia, implicaría ahorros y reducciones para México durante 2023 por 128 Mm3, de conformidad con lo estipulado en el Acta 323", observó.

PROYECTOS SON NECESARIOS

La CILA urgió la necesidad de contar con proyectos urgentes de conservación de agua.

"(Los cuales) ayuden a mantener o mejorar los niveles en el Lago Mead y que eso evite la posibilidad de mayores recortes y ahorros para todos los usuarios en la cuenca", subrayó.

Las actas de la CILA son acuerdos entre México y Estados Unidos sobre la Cuenca del Río Colorado para tomar acciones de contingencia en ambos países en caso de que bajen los niveles del reservorio del Lago Mead, ubicado en la frontera de los estados de Nevada y Arizona.

Derivado de la sequía y del cambio climático, desde el 2020, México ya tuvo un ahorro forzado de 51 millones de metros cúbicos de agua, derivado del Plan Binacional de Contingencia.

Prevén proyectos de agua en BC

En conferencia de prensa, el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), José Armando Fernández Samaniego, reconoció la posibilidad del ahorro forzoso de agua para México, así como reducciones.

"Hablan (en la CILA) de que se tendrá que hacer una reasignación entre los usuarios, es una parte que nos toca a nosotros, entre usuarios agrícolas y de las ciudades, ya hay proyectos con ellos para recuperación y ahorro de volúmenes", dijo.

También, afirmó, se prevé una campaña más intensiva para el cuidado del medio ambiente.

"Es posible, el 10 por ciento de ahorro no es algo imposible, no es ni siquiera tan complicado, Mexicali es la ciudad que más consume per cápita, sí desperdiciamos, también en la zona costa habrá nuevos proyectos de abastecimiento", agregó.