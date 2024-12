María Elena Ríos promueve tipificación de violencia ácida en BCS

Por: El Universal

Noviembre 27, 2024 - 05:25 p.m.

La saxofonista y activista María Elena Ríos se presentó en La Paz, Baja California Sur, para impulsar la Ley Malena que sanciona la violencia ácida y convocó a autoridades locales a sensibilizarse, capacitarse, investigar y juzgar con perspectiva de género.

Durante su conferencia narró su experiencia como víctima de este tipo de violencia, el largo proceso en la búsqueda de justicia y convocó a los asistentes a identificar los diferentes tipos de violencia que se ejercen hacia las mujeres y erradicar estas prácticas, a través de la educación y de la actuación de las autoridades.

Ante un público, en su mayoría funcionarios de los tres órdenes de gobierno y algunos estudiantes, refirió que la Ley tipifica los ataques con todo tipo de sustancias químicas o corrosivas, y aunque a nivel federal ya se hicieron las modificaciones al código penal, aún faltan 13 entidades de aprobarla.

Lo anterior, expuso, ocasiona que en muchas entidades aún se consideren estos actos como agresiones simples y no como tentativa de feminicidio, y que los agresores no obtengan penas más severas.

"Venimos a hacer conciencia, a visibilizar los diferentes tipos de violencia que existen, que pueden desembocar en feminicidios y en tentativas de feminicidios, que representan un tipo de violencia extrema contra la mujer solo por su género", expuso.

Indicó que el trabajo debe fortalecerse en las escuelas para que los estudiantes conozcan de los derechos que tienen las mujeres y todas las personas, dijo, sin distingo de territorio, género, ocupación, y que exijan se hagan válidos.

Sin embargo, recalcó que es importante que desde las instituciones encargadas de la prevención e investigación de los delitos, se conozca este tipo de delito y aunque existan entidades en donde presumiblemente no se conozcan casos de mujeres violentadas con ácido, no quiere decir que no existan, dijo.

"No porque no tengan conocimiento de una mujer que haya sido quemada no quiere decir que no existan. Además, la ley tiene doble propósito: visibilizar y prevenir", expuso.

Insistió en que los ministerios públicos deben conocer de manera amplia el tema para lograr investigar con perspectiva de género y en el caso de este tipo de delitos, que además en las leyes sean considerados graves y se exijan las penas máximas a agresores.

Cabe mencionar que en el acto, María Elena Ríos preguntó por el número de ministerios públicos asistentes a la conferencia y llamó la atención que únicamente levantaron la mano dos personas.

Las autoridades presentes, el gobernador, Víctor Castro Cosío, así como representantes del Poder Judicial y dependencias federales se comprometieron a impulsar la Ley en BCS.

Diputadas locales asistentes indicaron que se llevará al Congreso del estado para que la entidad se sume a las legislaturas que ya han realizado modificaciones al código penal para integrar esta tipificación.