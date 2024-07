Conoce la historia de Virginia, madre buscadora de Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco.- Lo que Virginia ha visto, caminado, excavado y reclamado en cuatro años tiene objetivos muy claros: volver a ver a su hijo, saber qué ha sido de él y que se le haga justicia.

CUATRO AÑOS DESAPARECIDO

La líder del Colectivo Madres Buscadoras de Jalisco tiene cuatro años sin poder hablar con Víctor Hugo Meza Ponce, quien desapareció el 20 de junio de 2020 en la Colonia Tesistán, en Zapopan.

Cuando salió de casa y ya no volvió, él tenía 30 años y era carpintero. Los cuatro hijos del joven quedaron a cargo de Virginia por algunos años. Actualmente, los niños están con su mamá y su abuela paterna los recibe semana a semana.

Ella fue clara con ellos y les contó lo que había pasado con su papá; el mayor la ha acompañado a manifestaciones y pegas de fichas de búsqueda.

En este lapso, la madre buscadora no puede decir mucho sobre lo que ha hecho la Fiscalía del Estado para encontrar a Víctor Hugo o al menos para saber qué pasó con él. Todo se reduce a una cita que tuvo hace cerca de 5 meses, es decir, poco más de 3 años y medio de la desaparición.

"Cámaras no, pero la sábana de llamadas sí, bajo asistencia, hace como unos cuatro o cinco meses, fue la última vez donde tuvo la señal mi hijo.

"Es que simplemente ahí si tú no les metes presión ellos no hacen su trabajo, a base de la insistencia fue cuando me dieron la cita para la sábana de llamadas y fue así como se pudo que me la hicieran, si no hubiera estado yo detrás de ellos, pues no".

Cansada de ser ignorada por las autoridades, Virginia se unió al colectivo Madres Buscadoras de Jalisco en 2022, cuando había pasado año y medio sin detalles del agente ministerial encargado de la carpeta de investigación.

"Yo inicié en el colectivo el 25 de enero del 2022. He recorrido, he salido fuera, si tuviera que buscarlo hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo iría.

"Yo participo en búsqueda en campo, en vida, vamos a hospitales, a centros de rehabilitación, pega de fichas, es lo que nosotros hacemos porque si no salimos a buscarlos nadie nos los va a traer de regreso a casa", lamentó.

A los agentes de Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la líder de Madres Buscadoras de Jalisco les ha pedido empatía y que reflexionen sobre la crisis de desaparecidos.

"Yo le pido mucho a Dios que les dé mucha inteligencia, sabiduría y que les cambien su manera de pensar y que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar, porque nosotros les hacemos el trabajo".

El 20 de junio pasado, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco celebró una misa en honor de Víctor Hugo.

"Esta angustia me mata día a día sin saber de ti. Cómo añoro tu regreso, le pido mucho a Dios pronto encontrarte, quiero que sepas que jamás me rendiré.

"Esta angustia me mata día a día sin saber de ti. Cómo añoro tu regreso, le pido mucho a Dios pronto encontrarte, quiero que sepas que jamás me rendiré"

"Le pido a Dios con todo mi corazón que, donde quiera que estés, estés bien. Sólo un milagro necesito y ese milagro serás tú, te llevo en mi corazón", fue el mensaje que Virginia mandó a Víctor, a cuatro años de su desaparición.