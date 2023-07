La transformación no se va, advierte Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO .-Primera oradora en el quinto aniversario de la victoria electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde retomó una canción de Grupo Frontera para advertir: 'La transformación, no se va, no se va'.

"En 457 días habrá de concluir la primera etapa del proceso de transformación, pero eso no significa un descenso, al contrario, estamos comenzando el momento estelar de la Cuarta Transformación", dijo.

"El movimiento final del Huapango de Moncayo es el más electrizante, el Viva México último es el que se escucha con más emoción y hoy cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría y aquí seguimos, como dice la canción de Grupo Frontera: La transformación no se va, no se va, no se va".

La funcionaria arremetió contra los que "han insistido" con su racismo, clasismo y misoginia.

"Siempre habrá pensamiento conservador que quiera volver al pasado, pero la revolución de las conciencias no permite marcha atrás", sostuvo.

"La gobernabilidad democrática del País se garantiza cuando se escucha a todas y a todos, cuando se gobierna para todos, pero se da prioridad a los más débiles".