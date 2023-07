"Él es el oligarca que me puso aquí": Gálvez responde a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"No soy candidata de la mafia del poder", dijo sobre las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de nueva cuenta habló sobre la aspirante a candidata de oposición en su conferencia de prensa matutina.

Sobre las descalificaciones que le ha lanzado López Obrador, Gálvez Ruiz respondió que "se pasa de lanza", pero advirtió que "a mí ningún macho me va a doblar".

Dijo que el presidente de la República ha sido su mejor publicista. "Hubiera sido tan fácil que el presidente me hubiera dado el derecho de réplica, que el día 7 de diciembre, cuando le mandé la carta, hubiera leído que yo jamás quise quitar los programas sociales y se hubiera acabado. Ah, no, pero le encanta el pleito, me cerró la puerta, y pues sí, ¿a dónde me puso?, así es que él es el oligarca que me puso aquí" en la carrera presidencial.

Xóchitl Gálvez anunció que denunciará al presidente López Obrador por utilizar recursos públicos para atacarla, ante el órgano interno de control de la Presidencia por estar haciendo uso de las redes sociales, "y seguramente ante las autoridades electorales, porque él lo que pretende es descarrilarme".

"Él no busca algo bueno, él busca algo malo, porque en su corazón no hay amor, hay odio y hay coraje, entonces me va a hacer muchas cosas", advirtió, aunque señaló que no denunciará estos ataques de violencia política de género.





"No me gusta victimizarme, odio victimizarme, porque quien se mete a esto sabemos que hay trancazos, pero se pasa de lanza", remarcó.