AMLO llama a combatir al narcotráfico "entre todos"

PUNGARABATO, Gro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a evitar que los jóvenes consuman drogas, para que no sucedan enfrentamientos como el de ayer en Texcaltitlán, Estado de México, entre pobladores del lugar e integrantes del crimen organizado, que dejó 15 fallecidos.

En el Deportivo Luis Donaldo Colosio, del municipio guerrerense, refirió que es necesario combatir al narcotráfico para acabar con la extorsión de los grupos criminales, situación que provocó ayer el conflicto en el Estado de México.

"Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga, porque tenemos que combatir el narcotráfico. Y esto que ayer, lamentablemente, se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo, porque si eso crece, ahí sí ya sería muy difícil, lo que está pasando en Estados Unidos es una pandemia", dijo.

A su llegada al recinto, se le cuestionó al presidente López Obrador sobre el enfrentamiento en Texcaltitlán, pero evitó pronunciarse.

"(Los gobiernos anteriores) nunca atendieron a los jóvenes, por eso los enganchaba y se los llevaban a las filas de la delincuencia. Hay que apapacharlos mucho amor, mucho amor en la familia", dijo durante su discurso.

Señaló que en los cinco sexenios anteriores se invirtieron 7 mil millones de pesos para los jóvenes; y, por el contrario, durante su administración se han erogado 110 mil millones de pesos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.