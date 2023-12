Xóchitl Gálvez responde a invitación de Adal Ramones

CIUDAD DE MÉXICO- El conductor Adal Ramones invitó a la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, a su puesta en escena "Un cuento de Navidad" que se estrenó este viernes, además, aseguró que "es muy agradable".

Fue durante una entrevista con el periodista López Dóriga, que Adal Ramones dijo "Vamos Xóchitl ¡Vamoos! ¡Vamos!", mientras hacía mención del estreno del musical donde es protagonista.

"La salude en el avión, a Xóchitl, nos regresamos no me acuerdo de dónde ¿Qué simpática? ¡Qué agradable! Me cayó muy bien", aseguró Adal Ramones.

Tras lo cual, Xóchitl Gálvez posteó en su cuenta de X el clip de video y aceptó la invitación. "Pongámosle fecha", escribió.