Téllez busca a Citlalli Hernández en Senado, "cobra y no viene"

En la sesión de este martes en el Senado, la panista Lilly Téllez sacó un "cartel de búsqueda" de la senadora Citlalli Hernández, a quien exhibió porque "vino a poner su dedito de asistencia para cobrar, pero no vino a trabajar".

En la Cámara Alta, la senadora de Acción Nacional exhibió "la trampa" de la secretaria general de Morena y con una foto cuestionó a los legisladores morenistas sobre el paradero de Citlalli Hernández: "No trabaja. ¿Por qué no vino? No viene a trabajar".

Mientras Téllez mostraba la foto de Citlalli Hernández, recibía señalamientos de la morenista Lucía Trasviña, además que le llamaron "agresiva", "violenta" e "irrespetuosa".

"Les quiero platicar la nueva trampa de Citlalli Hernández. Si usted la ha visto, dígale que vuelva a trabajar al Senado porque ella cobra de tiempo completo en el Senado y no está aquí. Y hoy, hizo una nueva trampa: Vino tempranito al Senado, puso su registro de asistencia y se fue.

"Y la prueba está en que no votó, y claro, la prueba está en el video porque nunca se ve en el Senado y yo también tomé fotos. Ella, Citlalli Hernández, es una corrupta, una tramposa, cobra en Morena, cobra en el Senado y no viene a trabajar al Senado, viene a poner su asistencia, su huella, su dedito, o su dedo, nada más para cobrar de tiempo completo y no viene.

"Si la ven, díganle que se le paga por trabajar en el Senado, que venga a trabajar. Transa, corrupta, preséntate Citlalli, deja de cobrar en el Senado, donde no trabajas. Yo sí trabajo, y también estoy en campaña en Sonora, así que trabajo el doble, todo sea por la patria", dijo Téllez en un video subido a sus redes sociales.

Una semana antes, Lilly Téllez mostró en otro video que la senadora Citlalli Hernández "nunca está en su escaño".