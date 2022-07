Sale ileso de ataque armado en Cajeme

De acuerdo con reportes de medios locales, el periodista, de 43 años, circulaba por la calle 5 de Febrero y al llegar a la Obrero Mundial, se le emparejó una camioneta blanca, desde donde desconocidos le dispararon en más de cinco ocasiones.

Los agresores se dieron a la fuga y el periodista resultó ileso; posteriormente se refugió en la jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El hecho generó la movilización de elementos de las distintas corporaciones e instituciones armadas.

Hasta la tarde de ayer, las autoridades locales aún no habían emitido información oficial sobre el ataque contra el periodista.

Casi de forma simultánea, se suscitó otro ataque armado en una fiesta que se celebraba en un domicilio de la colonia Kino.

En ese evento dos mujeres y un hombre resultaron heridos. Fueron trasladados en vehículo particular hasta un hospital para recibir atención médica.

Previo al ataque, Haro Madero realizó dos transmisiones en vivo durante la medianoche del sábado y primeras horas del domingo, en las que reportó dos hechos violentos que tuvieron lugar en Cajeme y dejaron al menos un hombre muerto y dos heridos.

"Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; gracias a Dios me encuentro ileso, sólo me quedo con el gran susto que me llevé.