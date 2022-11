Acusan intención de 'inflar' gasto para mujeres

CIUDAD DE MÉXICO 31-Oct-2022 .-Legisladoras de Oposición acusaron que el Gobierno federal busca utilizar programas que no promueven la equidad entre hombres y mujeres para inflar el presupuesto del Anexo 13, destinado a este objetivo.

El documento plantea una redistribución de 2 mil 333 millones de pesos para el Anexo 13, al cual la Secretaría de Hacienda propuso etiquetar 346 mil 077 millones.

La aprobación de la opinión se dio en medio de críticas de legisladores de Oposición y de Morena, quienes reconocieron que el Anexo se encuentra desde hace varios años inflado con los programas emblemáticos del Gobierno federal y para 2023, Hacienda busca abultarlo aún más.

La priista Ana Lilia Herrera indicó que a dicho rubro se le agregaron 19 mil 913 millones de pesos a través de 10 programas cuyas contribuciones en materia de perspectiva de género no están claras.

Agregó que éstos se suman a los que en los últimos años se han anexado, como Fertilizantes o Sembrando Vida.

La priista explicó que entre los nuevos programas que se agregaron se encuentran los de Planeación Estratégica de la CFE por 60 millones de pesos y Desarrollo Forestal Sostenible para el Bienestar por 63 millones 678 mil pesos.

En contraste, dijo, programas como Prevención y Atención del VIH/Sida registra una reducción de 1.81 por ciento, Atención a la Salud de 4 por ciento, Atención a Víctimas presenta una reducción por el factor inflación y las políticas para mujeres en el sector educativo caen en un 56 por ciento.

"El aumento del anexo transversal del 41 por ciento con respecto a 2022 realmente no está enfocado, seamos sinceras, seamos honestas en decirlo, a las políticas de igualdad y la no discriminación, estamos frente a un presupuesto inflado y maquillado con programas que no se explica por qué están en el anexo transversal", afirmó.

Julieta Vences, de Morena y presidenta de la Comisión, reconoció que en el Anexo 13 existen programas respecto de los cuales no existe claridad sobre sus acciones afirmativas y las razones por las que están incluidos como acciones para promover la igualdad de género.

Como ejemplo, señaló el programa de Operación y Mantenimiento a Centrales Generadoras de la CFE.

"Hay algunos programas y conceptos que no entendemos cuáles son sus acciones afirmativas y ahí es donde, precisamente, estamos pidiendo que se redireccione a los programas que realmente ayudan a combatir la desigualdad y que pedimos que se robustezcan con conceptos y programas en específico", indicó.

La panista Wendy González consideró que en el presupuesto que presenta el Gobierno federal para 2023 las mujeres no son una prioridad.

Advirtió que los derechos de este sector tendrían que ser progresivos, pero, por el contrario, se observan decrementos presupuestales en rubros como la salud y en temas específicos como la atención de enfermedades como el cáncer.