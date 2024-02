Acusa Sheinbaum la filtración de su número

Ciudad de México

La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, denunció que su número telefónico también fue filtrado en redes sociales.

"El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio (como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales", posteó en sus redes.

"Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día".

En respuesta, el exministro Arturo Zaldívar arremetió contra "la derecha".

"La desesperación de la derecha es patética. Mi solidaridad con la próxima Presidenta de México @Claudiashein", escribió.

Gerardo Fernández Noroña, integrante del equipo de campaña de Sheinbaum, señaló que le pasó lo mismo y alertó por la filtración de números de personajes del movimiento.

"También filtraron el número telefónico de mi compañera @Claudiashein. Yo tampoco me había dado cuenta, hasta hace un par de horas, que habían filtrado el mío", anotó.

"Alerto a compañeros y compañeras del movimiento que están publicando números telefónicos, que es una provocación de la derecha para que al darlos a conocer, se digan vulnerados y te bajen tus cuentas de las redes sociales".

Este sábado, José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció también la filtración de su número telefónico y acusó una venganza.

ACTO DE INVASIÓN

"En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono", posteó en X.

"Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen".

El número de López Beltrán se hizo viral luego que el Presidente López Obrador dio a conocer el número de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times que lo buscó para tener una respuesta sobre un

reportaje.

En el evento del Día de la Bandera en Mazatlán, Sinaloa, el Mandatario federal advirtió hoy que siempre responderá a "calumnias" de medios internacionales porque deben aprender a respetar a su Gobierno.

TIENEN QUE RESPETAR

"Con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial del New York Times y de Univisión, que entró al debate de manera oficiosa, les repito que tienen que aprender a respetar al Gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no aceptamos la calumnia, si no tienen pruebas", indicó.

"Además, no deben actuar con prepotencia, y cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea".