Katya Echazarreta: de McDonald's al espacio

"Pasé por unos tiempos en donde tenía cinco dólares y de ahí tenía que comer por toda una semana, me compraba una bolsita de brócoli y así lo metía al microondas y unos cuantos al día por que era todo lo que tenía, no tenía más", comentó Echazarreta.

"Es por eso que me gusta tanto compartir mi historia, porque ya vimos que, si es posible, es difícil y no voy a decir que no, es muy difícil, pero si se puede".

El 4 de junio, la jalisciense que creció en Estados Unidos, se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio como parte de la misión NS-21 por parte de la empresa Blue Origin.

Además, comentó que para poder cumplir este sueño, también se enfrentó a temas de racismo por ser mexicana, así como de discriminación y sexismo al ser una mujer que ingresa a una industria que es principalmente dominada por hombres.

Echazarreta recomendó a los niños y jóvenes para que puedan lograr sus objetivos, ya sea de distintas áreas:

Expresar sus opiniones.

Cuestionar.

Confiar en la experiencia.

Aprender e investigar cosas nuevas.

Crecer sus habilidades.Quiere inspirar a más jóvenes Katya Echazarreta no quiere que su experiencia sea sólo para ella, sino compartirla con más jóvenes para inspirarlos y que puedan decidir también involucrarse en la ciencia.

Incluso, comentó que se ha acercado tanto con el Gobierno de Jalisco como con el Gobierno Federal para trabajar en la realización de programas concretos y pláticas que ayuden a compartir el conocimiento e impulsar las áreas en tecnología e innovación.

"Una de las razones por la que estoy aquí, trabajando tanto en México es porque quiero involucrarme en varias iniciativas con el Gobierno, para mi no es suficiente que inspiremos a las personas, porque claro que es increíble eso, y si no estamos ayudando a crear esas oportunidades para los mexicanos entonces, ¿para qué sirve?", añadió.

La ingeniera eléctrica, comentó que usa las redes sociales, como Tiktok para compartir su conocimiento, ya que son las principales herramientas que tienen los niños y jóvenes para encontrar información.