Huyen jornaleros de balaceras en Caborca, Sonora

CIUDAD DE MÉXICO.-La presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona agrícola de Caborca, Sonora, obligó a decenas de jornaleros a salir de los campos.

Otros trabajadores afectados quedaron varados en una gasolinera sobre la carretera Caborca-Desemboque, tras los reportes de balaceras en las zonas de producción, hacia la costa.

De acuerdo con las denuncias difundidas por trabajadores en redes sociales, los enfrentamientos causaron pánico entre los productores de fruta y hortalizas, por lo que huyeron en sus vehículos a sus casas.

Otros se resguardaron de los tiroteos en distintas zonas rurales y unos más prefirieron no ingresar a los campos.

"Miren, son chingaderas, toda la gente sin poder ir a trabajar, porque no hay autoridades, allá pasando el cerro, para pasar de aquel lado del cerro echando de chingazos, quieren tapar la carretera, y no hay Ejército, no hay quien saque la cara por el pueblo", dijo por la mañana un trabajador desde la gasolinera Los Tucanes, en un video subido a redes sociales.

En otras denuncias, se dio a conocer que hombres armados bloquearon la carretera a Desemboque y obligaron a jornaleros a retornar.

Poco después de las 10:30 horas elementos de la Policía estatal, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía municipal de Caborca, realizaron operativos por caminos rurales y la zona urbana del municipio, ubicado a unos 212 kilómetros de Nogales y a unos 175 de Puerto Peñasco.

Sin embargo, decenas de campesinos optaron por renunciar a laborar este martes ante la zozobra que dejaron las balaceras.

Los campos de la zona producen espárragos, duraznos, uva y papa, entre otros productos.

Ayer, en un operativo militar y de autoridades estatales en la zona de Caborca, se aseguró a nueve individuos y un vehículo con blindaje artesanal.

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó este martes que en las inmediaciones de la carretera de Camino Viejo al Desemboque fueron detenidos Gustavo Ángel "N", José Manuel "N", Ricardo Misael "N", Jesús "N", y Jonathan "N", quienes portaban cinco armas de fuego tipo fusil, 13 cargadores y 258 cartuchos de diversos calibres de uso militar.

En tanto en el kilómetro 088+900 de la carretera Altar-Caborca, tras impactarse contra el muro central de contención, fueron arrestados Martín "N", Benito "N", Fidel "N", y Oscar "N", en posesión de cuatro fusiles, 10 cargadores y 284 cartuchos calibre 7.62x39 mm, además de un vehículo.

En los últimos días Caborca ha sido escenario de balaceras y ataques a comercios.

El domingo un grupo armado atacó un vehículo en la carretera y un expendio de cerveza de la ciudad.

El sábado las autoridades hallaron los cuerpos de dos hombres en bolsas de plástico, frente al cerro de la Virgen, en Caborca, según fuentes locales.