Afirman que investigación de DEA sobre AMLO está cerrada

CIUDAD DE MÉXICO.-La Canciller Alicia Bárcena reveló que la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, dijo este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador que es "tema cerrado" la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña presidencial de 2006.

Al término de una reunión de tres horas entre comitivas de ambos países, para abordar temas como migración armas y fentanilo, Bárcena señaló que Sherwood también le expresó a AMLO que, por esa razón, "ya no hay ningún tema que abordar".

"La asesora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al Presidente que este es un tema cerrado para ellos, ese es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello", expresó.

"Es una investigación que en realidad es antigua, que un periodista recoge, no sé, de reportajes de la DEA, pero antiguos y para ellos este es un tema cerrado".

La tarde de este martes, López Obrador se reunió con Sherwood en Palacio Nacional, previo a una larga reunión entre funcionarios de ambos países que terminó a las 20:00 horas.

En su mañanera, López Obrador había reconocido que la investigación de la DEA sobre el presunto financiamiento del narco a su campaña en 2006 sí ha afectado la relación. Tan es así, dijo, que pensó en no recibir a la comitiva de EU que visitó Palacio.

-¿Lo tomarían como una disculpa?, se le preguntó a la Canciller, quien dio declaraciones flanqueada por las Secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

"En realidad no es un tema de disculpa o no, es un tema de que no proviene de la oficina ni del Presidente Biden, ni del Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca, este es un tema que proviene más de la DEA, y la DEA, pues tiene también sus propios cursos institucionales", respondió.

"Pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado. Imagínate, la asesora del Presidente Biden viene y le cuenta que, desde la perspectiva del propio Presidente, de la Casa Blanca, no hay ya ningún tema que abordar. En todo caso la DEA depende del Departamento de Justicia, y eso, pues, ya se verá qué ocurre ahí".

Tras reiterar que es un "tema cerrado", la Canciller consideró que el contenido de los reportajes surgió como un asunto electoral y político.

-¿Quedan satisfechos con esta respuesta?, se le insistió.

"Quedó muy satisfecho, sí, cómo no, claro que sí", respondió.