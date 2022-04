"Inversión es nuestra": Andrés Manuel López Beltrán previo a inaugurar su segunda tienda de chocolates

El hijo del presidente López Obrador dijo que el propósito de esta nueva tienda es regresar a su lugar de origen la marca "Rocío", que es de y para Tabasco y la gente sienta suya la marca.

Explicó que la primera se abrió en la Ciudad de México porque las condicionas climáticas son mejores para la fabricación del chocolate y por economía, ya que no se requiere de aire acondicionado ni gastos excesivos en energía eléctrica.

"Lo que estamos haciendo es traer el chocolate con cacao tabasqueño de nuestra finca y aquí van a poder adquirir todos los productos que se tienen en la Ciudad de México, pero también bebidas y cosas más frías por el clima", manifestó.

Informó que se venderán cinco tipos de barras de chocolate con cantidades muy altas de cacao, con entre 60% y 85% de grano, con solo dos ingredientes, cacao y azúcar.

Entrevistado a puertas del nuevo local- ubicado en la zona residencial Tabasco 2000- dijo que el negocio es redituable, pero que tampoco su objetivo es volverse rico.

Destacó que la principal característica de la marca "Rocío" es que se controla todo el proceso, desde las plantas de cacao hasta el producto final.

"Nosotros no compramos cacao, nuestra marca se dedica únicamente a procesar el cacao de nuestra finca. Tenemos una cantidad limitada de producto y esa es la cantidad de chocolate que podemos producir en un año, no acopiamos, no compramos cacao a ningún otro productor", añadió.

"Nuestra marca no tiene relación con ningún programa de gobierno, el cacao que se utiliza para hacer este chocolate y estas bebidas viene todo, el 100 por ciento, de nuestra finca", abundó.

"Todo el cacao sale de nuestra finca y todo lo que está invertido aquí es dinero nuestro y dinero que ha ido saliendo también de la misma empresa, por eso el crecimiento no es tan exponencial, es paso a paso y a como nos va dando el negocio", expuso.

Respecto a que si su hermano José Ramón forma parte del negocio, respondió: "Este proyecto es únicamente mío, mis hermanos tienen otras actividades, yo me dedico al chocolate".

Aseguró que a partir de que su padre Andrés Manuel asumió la presidencia de la República, dejó la política y las actividades relacionadas con la vida pública.

"Me dediqué a mi rancho, a mi empresa, y es a eso que me dedico", puntualizó, y negó que pretenda regresar a la política en el 2024.

"No, no es la idea", replicó, y añadió que no le ha afectado ser hijo de un presidente de la República.

"No, para nosotros es un gran orgullo ser hijo del presidente y la gente nos ayuda, respalda. No es causa de ningún problema ser hijo del presidente, al contrario, un orgullo", señaló.

Sobre si tiene planes de seguir invirtiendo en Tabasco, respondió que por ahora no, pero que el objetivo es que, poco a poco, se vayan abriendo chocolateras Rocío en todo el país.

"Seguramente la próxima será en la Ciudad de México, queremos tener otra y de ahí nos vamos ir expandiendo poco a poco y al ritmo que se vaya dando", apuntó.

La tienda "Chocolate Rocío" abrirá sus puertas a partir de este miércoles 20 de abril y, según el empresario Andrés Manuel López Beltrán, no asistirá ninguno de los hijos del presidente de la República.

"No vamos a estar presente, no habrá ningún evento, ningún acto, la idea es abrir para que desde mañana empiecen a disfrutar del producto", remachó.