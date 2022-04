Inician campañas por gubernaturas

La diputada federal con licencia inició su campaña con dos actos masivos en los que presentó su plan de gobierno 2050, enfocado en las mujeres. Adelantó que denunciará la violencia política y las acusaciones sin fundamento durante la contienda.

Por su parte, la candidata de Morena, Nora Ruvalcaba, encabezó un mitin en el que estuvo flanqueada por la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno; los mandatarios de Michoacán, Alfredo Ramírez, y de Zacatecas, David Monreal, así como de su líder nacional Mario Delgado.

La candidata de MC, Anayeli Muñoz, comenzó con una caravana rumbo a los 11 municipios del estado, en la que afirmó encontrarse muy motivada. También abrieron campañas las abanderadas la coalición PVEM-PT Martha Márquez, y Natzielly Rodríguez, de Fuerza por México.

DURANGO

Ofrece Villegas programas complementarios. Los candidatos a la gubernatura de Durango arrancaron ayer la contienda. El aspirante de la alianza Va por Durango (PRI, PAN y PRD), Esteban Villegas Villarreal, se comprometió a defender la vida y la familia.

En un evento en el parque Victoria de Lerdo, también ofreció devolverle a la gente lo que, dijo, le han quitado desde otras esferas de gobierno.

"Los morenos andan diciendo que vamos a quitar los programas sociales, eso es mentira porque nosotros hicimos los programas sociales. Les doy mi palabra: vamos a hacer programas sociales complementarios para que les alcance lo que llega", expresó.

Por su parte, Marina Vitela, la candidata de la alianza Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y RSP) precisó que "la transformación en Durango está a punto de llegar".

En la capital del estado, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) Patricia Flores inició su campaña con una caminata por la ciudad junto con el presidente nacional del partido Dante Delgado. Sin embargo, al llegar al destino final, el evento se suspendió después de que una pantalla gigante se cayera de una estructura y dejara seis personas lesionadas.

HIDALGO

"No puedo ni debo fallar", aseguró Julio Menchaca. En el corazón de la huasteca, el aspirante de la alianza Juntos Hacemos Historia (Morena, PT, NA) Julio Menchaca Salazar, resaltó: "No puedo, no debo ni voy a fallar" ante unos 15 mil hidalguenses que se dieron cita ayer para expresarle su apoyo en el arranque de campaña a la gubernatura.

Arropado por miles de indígenas náhuatls, otomíes y tepehuas, el senador con licencia dijo que decidió iniciar su campaña en la huasteca porque, expresó, es un lugar simbólico, entre la riqueza de los recursos naturales y la pobreza de la gente.

Afirmó que combatirá la contaminación, que es una deuda histórica que se tiene con la región de Tula.

Por su parte, la candidata por la alianza Va por Hidalgo (PAN, PRI y PRD) Carolina Viggiano Austria arrancó en la ciudad de Tula en el primer minuto de este domingo, como una muestra de respaldo a los pobladores de esta ciudad, que, dijo, "se les ha prometido mucho y no se les ha cumplido nada".

El candidato de MC Francisco Xavier Berganza Escorza también inició campaña en el primer minuto de este domingo en Pachuca, con una serenata frente a palacio de gobierno, el cual calificó como un monumento a la corrupción.

OAXACA

Avilés ofrece triplicar el salario del magisterio. El candidato común del PRI-PRD, Alejandro Avilés Álvarez, prometió triplicar el salario de los maestros de la Sección 22 del SNTE y copiar los programas del gobierno federal destinados a los jóvenes y a los adultos mayores, pero con apoyos tres veces superiores a los que entrega la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su acto de arranque de campaña, en la Plaza de la Danza en la ciudad de Oaxaca, aseguró que de ganar la elección a la gubernatura de la entidad, también triplicará los apoyos que se entregan a los campesinos y los destinados a seguridad pública.

Por su parte, Salomón Jara, de la coalición Morena, PT, PUP y PVEM, inició en San Pablo Guelatao, donde precisó que recorrerá 200 municipios del estado durante los cerca de 60 días de proselitismo.

Además, por primera vez en el estado hay dos mujeres candidatas a la gubernatura.

A primera hora del domingo la abanderada de MC Alejandra García Morlán inició su campaña con una carrera atlética, mientras que Natividad Díaz, del PAN, comenzó con un recorrido por casas de las colonias Siete Regiones y Volcanes, donde platicó con vecinos sobre sus necesidades.

QUINTANA ROO

"La transformación ya dio inicio", asegura Lezama. La candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo (Morena, PVEM, PT y Fuerza por México), Mara Lezama, arrancó su campaña con un mitin en Chetumal, y aseguró que dio inicio "el proyecto por la transformación y cambio verdadero" del estado.

Ante más de 8 mil quintanarroenses, Lezama afirmó que entre los quintanarroenses hay cansancio ciudadano y hartazgo por la deshonestidad y prepotencia del poder corrupto, que se olvidó de los más necesitados.

Repitiendo las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "Nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, nunca más un gobierno de unos pocos que toman decisiones a espaldas de la gente", y ofreció cambiar la forma de hacer política y gobernar, poniendo siempre en el centro a los que menos tienen.

Por su parte, la candidata de la coalición Va por Quintana Roo (PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo) Laura Fernández Piña, comenzó sus actividades en el primer minuto del domingo con críticas a sus contrincantes.

El exmorenista José Luis Pech (MC) inició con un video en el que cuestiona a Morena. Leslie Hendricks Rubio (PRI) arrancó en la zona maya y el aspirante de Movimiento Auténtico Social Nivardo Mena Villanueva hizo lo propio en Cozumel.