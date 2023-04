Alertan por opacidad al 'degradar' información educativa

Por ley, toda IIN debe generarse de forma regular y periódica, con una metodología científicamente sustentada con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de alcance nacional.

Por ende, al retirarle esta clasificación al SIGED, el INEGI no asume compromisos para emitir esta información de forma constante y tampoco se garantiza que este portal a cargo de la SEP publique datos con metodología científicamente sustentada.

"Esto sólo muestra la falta de interés que tiene el Gobierno por la educación", señaló en entrevista Marco Fernández, investigador del Tecnológico de Monterrey y de México Evalúa.

El experto en temas educativos consideró que el argumento que expuso la SEP en noviembre de 2022 ante el Comité Técnico Especializado de Información Educativa (CTEIE) (conformado por miembros de esta secretaría y el INEGI) para revocar el grado de IIN al SIGED y que validó y replicó ese instituto, es una falacia.

"Dijo (la SEP) que derivado de diversos cambios al marco jurídico con la reforma educativa de 2019, pues varias de las condiciones que se requieren para poder hacer de interés nacional una información ya no se cumplían y que además se estaba incorporando al formato 911, a través del cual las autoridades educativas de los estados y la federal en el caso de la CDMX mandan a todos los directores de planteles tanto de preescolar hasta universidad para reportar cifras agregadas", expuso.

"Los argumentos del INEGI no se sostienen y preocupa que se haya prestado a la solicitud de la SEP. En primer lugar porque no es entender que el SIGED es mucho más que el 911, y que independientemente de la reforma educativa en donde ya no se tiene la información de la evaluación de los docentes, o se está en proceso de extinguir al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, o que se tiene suspendida la evaluación de aprendizajes Planea, tenemos información a nivel individual de los docentes y alumnos", agregó.

Fernández recordó que en el SIGED se publicaba información detallada de los maestros frente a grupo, su preparación, cursos, si presentó una evaluación para aspirar a una promoción en el escalafón horizontal o ascender de cargo; así como las boletas o calificaciones de los alumnos y su asistencia, por lo que los padres podían estar al pendiente de sus hijos y los docentes de estos.

"Esto es información que insisto, es fundamental para la planeación y evaluación de las políticas educativas. Cuando se deja de hacer de interés nacional, esta obligación que tiene la autoridad en este caso federal de garantizar recursos para que se sigan generando los indicadores que se consideran de interés nacional desaparece, ya no tienen la obligación de generarla de manera periódica con una robustez metodológica", precisó.

"El hecho de hacerla 911, eventualmente, todavía no lo es, de interés nacional no resuelve el problema porque la 911 lo que arroja son datos a nivel agregado, no a nivel individual. Entonces, al dejar tú de hacer al SIGED de interés nacional, mermas una información que es fundamental. Si esto no lo entienden los expertos del INEGI pues sí hay una preocupación grande para el país", remarcó.

Calificaciones trimestrales estaban en procesoEn tanto, Mexicanos Primero, organización especializada en educación, recordó que a través de esta plataforma se recopilaban bases de control escolar de los estados del país, tales como las calificaciones trimestrales que ya estaban en proceso.

"Estos datos hubieran servido para hacer mediciones sobre abandono escolar, pérdida de aprendizajes y falta de docentes", señaló.

La asociación criticó el desatino de esta medida, al considerar que, con ello, se dejará en desamparo el avance en recuperación de aprendizaje y detección de abandono escolar en todas las escuelas del país.

"Lo que atenta directa y agresivamente contra el derecho a aprender de cada estudiante y contra el acceso a la información de la sociedad. En medio de una crisis educativa en la que necesitamos conocer lo que sucede en cada escuela, estudiante por estudiante, la SEP decide incrementar la opacidad, al ordenar al INEGI degradar la información sobre el estado de la educación, la nómina magisterial y la infraestructura educativa", reprochó.

Asimismo, señalaron que desde el inicio de la Administración federal a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, existe una campaña contra la transparencia y la rendición de cuentas.

"En materia educativa, se desaparecieron los programas destinados a financiar el SIGED y las evaluaciones de aprendizaje. Desde el año pasado, se viene gestando la eliminación de la plataforma de este sistema que hoy se encuentra inaccesible",

"Este añejo problema inició con la desactualización y ausencia de padrones de becarios y de gastos ejercidos por las escuelas en los programas estrella de la administración, tales como La escuela es Nuestra (LEEN). El golpe más reciente a nuestro derecho a la información es la solicitud de la SEP al INEGI. Todo esto sucede en medio de las discusiones para desaparecer el único organismo que obliga a la autoridad a dar respuesta a solicitudes específicas: el INAI", apuntó.

El SIGED fue creado en 2013, como una iniciativa derivada de la Ley de Educación avalada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con objetivo principal de reducir la descarga administrativa de las escuelas, al permitir a los directores y subdirectores tener fácil acceso a la información que requieren para sus labores diarias y a reducir la necesidad de estar enviando información básica de sus planteles a la SEP.