INE no tiene escenario fácil en elección judicial, afirman

La disyuntiva del Instituto Nacional Electoral (INE) de atender o no las suspensiones contra la reforma judicial no es una postura fácil ni irrelevante porque puede afectar a uno de los Poderes de la Unión.

Así lo manifestó el Magistrado Juan José Olvera López, en la "contramañanera" de los juzgadores, al referirse al acuerdo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que dio luz verde al INE para continuar con el proceso de la elección de impartidores de justicia del 2025.

Olvera comparó el dilema del INE con una familia en la que el padre le da permiso a su hijo para salir de fiesta y su madre lo niega.

"Esa es la posición en la que se encuentra el INE ahorita, una orden judicial de que no puede continuar con el proceso preparatorio del proceso electoral y una opinión del Tribunal Electoral que dice 'los procesos electorales no se pueden suspender'. Ese es el escenario que hoy enfrenta el INE y no es un escenario fácil", expuso.

"Quien tiene que decidir qué va a hacer frente a estos dos decisiones judiciales, una decisión judicial y otra una opinión judicial del Tribunal Electoral, y no es una postura fácil, tan es así que como también ustedes ya dieron cuenta el día de ayer u hoy por la mañana, una de las consejeras electorales dice 'ese comunicado de la Presidencia del INE de que vamos a continuar a mí no me lo consultaron'.

"No estamos frente a una decisión irrelevante, estamos sobre una cuestión que le pega a uno de los tres poderes de la República y que hoy por hoy justamente está a debate, todavía a debate".

Reiteró que la resolución del TEPJF sólo tiene el alcance de una "opinión" y que no se pronuncia sobre las suspensiones que ordenan frenar el proceso electoral de jueces y magistrados.

Agregó que el Instituto deberá motivar y justificar cualquiera que sea su proceder.