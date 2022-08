IMSS IMSS fracaso para detener males crónicos

"El Presidente (Andrés Manuel) López Obrador todos los meses presenta una curva durísima para el País, pero muy real. Se ha detenido la tendencia al alza del número de homicidios; no han disminuido, pero se detuvo la tendencia; en salud no podemos dar ese buen resultado. No hemos logrado que el incremento se detenga, entre otras cosas, por la pandemia, pero hoy ya no hay pretexto", dijo durante el lanzamiento del programa Prevenimss+.

Indicó que los datos de la Ensanut 2021 son alarmantes respecto al incremento de obesidad, hipertensión y diabetes.

Según la Ensanut 2021, un 69.7 por ciento de adultos tiene sobrepeso u obesidad.

En tanto que un 28.2 por ciento padece hipertensión y un 15.8 por ciento diabetes.

Advirtió que el 40 por ciento del personal IMSS tiene sobrepeso; casi la mitad no realiza actividad física y 9 por ciento tiene diabetes.

También alertó sobre la caída en la disminución de consultas preventivas en el IMSS.

"En el 2021 dimos 26 millones de consultas preventivas, sí pero en el 19, dimos 31 millones y lo que queremos para 2022 es haber recuperado por lo menos esas 31 millones de consultas", agregó.

Mauricio Hernández, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS, precisó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha duplicado en los últimos 20 años en la población de 5 a 11 años; ha crecido un 80 por ciento en adolescentes y en 30 por ciento para la población de 20 o más años.

"El resultado de esta tendencia es preocupante porque se prevé que en los próximos 30 años en México se producirán más de 25 millones de casos de enfermedades crónicas, mismos que se reflejarán en 8.9 por ciento del gasto total en salud durante el periodo de 2020 a 2050 y una pérdida de productividad equivalente a 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo.

Por su parte, el diputado Emmanuel Reyes, secretario de la Comisión de Salud, aseguró que el etiquetado frontal de advertencia en la comida chatarra y bebidas azucaradas aún no ha dado resultados directos.

"A tres años de distancia de haber aprobado estas reformas a la Ley General de Salud no hemos logrado incidir de manera directa", lamentó.