Emplea IMSS tecnología para detectar patrones incumplidos

El empleo de la tecnología para el manejo de grandes volúmenes de información ha permitido al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hacer cruces de datos para detectar cuando los empleadores evaden el pago de sus obligaciones.

A través del cobro de las cuotas obrero-patronales, el IMSS obtiene más del 75 por ciento de sus ingresos y es un rubro que ha fortalecido a través de la adopción de diversas medidas que ponen la lupa en el cumplimiento de las empresas y la persecución de acciones fraudulentas.

El IMSS advirtió que el uso de herramientas de inteligencia de datos se consolidó el modelo integral de fiscalización, lo que permitió fragmentar y combatir complejos esquemas de evasión y elusión fiscal, refirió en el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2023-2024.

"Es así como el Modelo Integral de Fiscalización permitió que, por fiscalización y cobranza, fueran reportados ingresos extraordinarios por 26 mil 468 millones de pesos en 2023", afirmó el IMSS en el documento.

Expuso que a través de convenios para el intercambio de información fiscal y administrativa con gobiernos estatales y con diversas dependencias y entes públicos, el IMSS ha mejorado la recaudación.

Indicó que esta coordinación con otras instancias de Gobierno ya se realizaba, pero se fortaleció a partir de la reforma en materia de subcontratación.

"El momento en el que se puede notar un incremento (en la recaudación) fue posterior a la reforma en subcontratación. Esa reforma incluía estos convenios de colaboración para efectuar actos de fiscalización entre el IMSS, STPS, Infonavit y el SAT.

"Hoy lo que tienen estos convenios de colaboración es que estamos viendo más precisión por el tema de Inteligencia Artificial, que es la que facilita el uso de mega base de datos", comentó Rolando Silva, miembro del Colegio de Contadores Públicos.

Explicó que ahora las dependencias pueden saber con mayor exactitud qué patrones incurren en irregularidades.

"Hoy las autoridades cuando emiten un requerimiento, una auditoría o una visita, ya no van a ver si el patrón está bien o no, van a cobrar", manifestó.

El contador dijo que el manejo de megabases de datos le permite saber al IMSS quién no cumplió con el pago de una obligación, como son los aguinaldos, por ejemplo.

"Hoy el SAT puede saber de manera inmediata quien no ha timbrado los aguinaldos el 22 de diciembre y es una lista que entrega a la STPS. Ya no hay que averiguar si están bien o mal sino que se van a multar con toda certeza porque el aguinaldo se debe pagar antes del 20 de diciembre. Ya no tienen que mandar a alguien a que revise", describió Silva.

Añadió que es más fácil cumplir con el Seguro Social porque a través del buzón electrónico se pueden recibir requerimientos. Además, que existen otras herramientas como aplicaciones a través de las cuales, los trabajadores pueden checar si están dados de alta en el IMSS, con qué salario están cotizando o si lo dieron de baja sin su consentimiento.

"La fiscalización se vuelve más expedita, normalmente se esperaba que llegara una auditoría o un requerimiento ya casi en los términos de la prescripción y hoy lo vemos de manera automática", explicó.

Manifestó que antes de que se aplicaran avances tecnológicos, era más frecuente que se presentaran irregularidades en el pago de las cuotas pero, con las bases de datos digitalizadas y otras herramientas, ahora existen más candados.