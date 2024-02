Apoyaremos iniciativas de AMLO sobre pensiones y salarios: Herrera

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, dejó claro que no se trata de un apoyo incondicional, y sólo votarán a favor cuando el titular del Ejecutivo detalle de dónde tomará los recursos para financiar dichas alzas.

"El 100% de la jubilación, por supuesto que sí, lo único que preguntamos es: ¿de dónde pretende el gobierno sacar esas cantidades. A lo mejor lo que nos dicen es: destruyendo a los órganos autónomos. Entonces, de ahí sale el dinero. Si es que esa va a ser su propuesta, todo el presupuesto de los órganos alcanza para un mes de pensiones. Salarios mínimos, estamos a favor, pero que nos expliquen de donde viene el dinero", expresó.

También refirió que ni el PAN, ni la oposición, apoyarán las iniciativas que consideren "tóxicas o destructivas", como la que pretende desaparecer a los órganos autónomos, o debilitar al Poder Judicial.

"De las reformas que vulneraron a los órganos autónomos o destruir la existencia del INAI, o el INE, o la CNDH, el PAN, y me atrevo a decir que el resto de la oposición, no vamos a aprobar jamás. Elección de ministros de la SCJN, electorizar la justicia, es una iniciativa que el PAN no va a apoyar jamás. Las que consideramos tóxicas o destructivas jamás estaremos de acuerdo", dijo en conferencia de prensa.

También dijo que las iniciativas que enviará el presidente López Obrador el próximo 5 de febrero, no van a ser prioridad, sino que se les dará la misma atención a todos los proyectos que se presenten en el actual periodo de sesiones que inició hoy.

"Habremos de poner atención en todas las iniciativas que se presenten, no van a tener prioridad las que vengan del Presidente. Algunas iniciativas responden a una necesidad social real, reflexionar e incluso votar a favor, cuando haya un texto que analizar. Ni de chiste la oposición se va a prestar para que se esté hablando de las iniciativas del presidente. Salud, economía, seguridad, son los temas de los que quiere que hablemos la gente", dijo.

Finalmente, volvió a invitar a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para que asista a una reunión de trabajo con la Jucopo para que exponga los temas en los que la Cámara de Diputados podría ayudar para combatir la inseguridad en el país.

"Quiero renovar convocatoria para poder escuchar, no para hacer show, y cumplir con el tema de la inseguridad. No queremos utilizarlo como un tema para atacar al Gobierno. Queremos escuchar a la secretaria Rosa Icela para saber en qué podemos ayudarla. Ojalá en este Gobierno se dejen ayudar. Estamos formalizando nuestra invitación a la secretaria", comentó.