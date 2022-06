"Yo llamo, convoco a que nos apuremos, porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión, porque es una cuestión de principios. Yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato, ya cierro el ciclo y habrá relevo generacional, y no se preocupen porque los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres, hombres hasta mejores que el que les está hablando", afirmó.

Acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el mandatario federal se comprometió a seguir visitando todos los pueblos del país "porque ya nosotros vamos de salida, ya hasta podemos decir ´gracias a la vida que nos ha dado tanto´".

Por segundo día consecutivo ironizó que sus opositores dicen "que ya estoy chocheando, sí, sí, sí, pero todavía siento lucidez, es decir, tengo claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida, y físicamente también, estoy bateando arriba de 300 todavía", bromeó.

El presidente López Obrador destacó que ahora el pueblo tiene otra mentalidad y que el gobierno ya no está con una minoría rapaz por lo que se da preferencia a la gente humilde, "por el bien de todos primero los pobres".

El Mandatario federal manifestó que será muy difícil revertir los cambios impulsados en su gobierno.

"¿Cómo van a quitar el programa para los adultos mayores si ya es un derecho constitucional? Eso, esté quien esté en el gobierno, se tiene que seguir apoyando, además hay un transitorio en la constitución en la que se establece un transitorio en la Constitución cada año tiene que aumentar la pensión al adulto mayor", dijo.

´Ya me destapó´

- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en México, dejó claro en Guadalajara que él ya está destapado para ser candidato a la Presidencia de la República y, recalcó, va adelante en las encuestas. "Hubo mucha especulación sobre si es un destape. A mí el presidente ya me destapó 5 veces en las mañaneras.

Entonces, ya me pueden considerar que estoy destapado. - "No es un evento para decir algo que todos sabemos. ¡Obvio! (...) Ya no hay tapados", señaló en la Expo Guadalajara. El canciller aseveró que va adelante en las encuestas, pero pidió a los cerca de 800 militantes de Morena presentes que le ayuden a trabajar para ganar la encuesta que definirá al candidato de la 4T en 2024.