Agresor de maestra negó con la cabeza haber disparado a otra mujer

CUAUTITLÁN, Méx

Este domingo se llevó a cabo la audiencia en uno de los Juzgados Penales de Cuautitlán, luego de que la defensa solicitó al juez que se ampliara el término a 144 horas, en la que el impartidor de justicia consideró que los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público son suficientes para que se inicie un proceso más en contra de Jesús Abid por hechos ocurridos el 30 de junio de este año.

Según la carpeta de investigación, ese día Jesús Abid viajaba en un vehículo BMW en compañía de su esposa Laura y sobre la avenida de Las Conchas, casi esquina con avenida Las Torres, en la colonia Santa María Guadalupe Las Torres, Primera Sección en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se encontraron con una vecina con la que tenían rencillas anteriores, la cual iba con su novio.

Con el BMW le cerró el paso, Jesús Abid descendió del automóvil, sacó un arma corta, color negro, que llevaba en una "mariconera" y le apuntó a la joven.

"Vas a valer madre. Ahora sí, hija de tu puta madre, ya te andaba cazando, te vas a morir" y le disparó en una ocasión, pero no la hirió.





La víctima corrió para ponerse a salvo y su novio empujó a Jesús Abid, quien realizó un segundo disparo, el cual tampoco hizo blanco en contra de la víctima. Tirados en el piso, los dos hombres forcejearon y Jesús Abid se levantó, se subió al BMW y huyó junto con su esposa. Varias personas atestiguaron lo que ocurrió.

Después de que se difundió en redes sociales el video donde Jesús Abid y su esposa, acompañados de su hijo de tres años, ingresaron al kínder Frida Khalo, ubicado en Cuautitlán Izcalli, para supuestamente amenazar con una arma de fuego y agredir a una maestra y a una ayudante de la cocina, porque la docente presuntamente habría causado lesiones a su pequeño, la víctima lo reconoció en Facebook como su agresor y lo denunció por los hechos registrados el 30 de junio pasado.

Mientras el juez, Eloy Monterrubio, argumentaba por qué decidió vincularlo a proceso, Jesús Abid movía la cabeza para desacreditar los dichos aportados por la víctima y por el agente del Ministerio Público.

Jesús Abid volteó en varias ocasiones para ver a sus padres que se encontraban en la primera fila del juzgado, como para sentir su apoyo, pues no creía en la versión que dio la víctima a las autoridades ministeriales.

Cuando el impartidor de justicia explicó que lo que hizo Jesús Abid es un delito, de acuerdo con la ley, porque intentó quitarle la vida con un arma de fuego a una mujer y por eso se iniciará una investigación para que el Ministerio Público y la defensa legal aporten pruebas complementarias en un mes, plazo que fijó para ese fin, el imputado vestido con traje azul rey, como el que usan los procesados, se llevó las manos a la cabeza, recorrió su cara y se agachó para lamentarse.

Sus padres permanecieron en silencio, mientras el juez exponía sus argumentos para que los entendiera de manera clara Jesús Abid.

Antes, la defensa había presentado como testigos a sus propios padres, Mariana y José Alberto, así como a una vecina del fraccionamiento donde viven en la colonia Lomas del Alba, en Cuautitlán Izcalli, para que contaran que el 4 de mayo del 2020 la propia víctima, su hermana, su madre y su padre, así como otros hombres, los habían agredido dentro de la unidad habitacional.

Los abogados defensores quisieron demostrar que con la familia de la mujer que lo denunció ya había problemas anteriores, en los que se habían presentado hechos de violencia contra el propio Jesús Abid y sus seres queridos.

El juez no dudó de esos hechos porque hay denuncias penales de por medio, pero expuso que son acciones distintas al delito por el que se le acusa a Jesús Abid, por lo que no los tomó en cuenta para determinar vincularlo a proceso por homicidio en grado de tentativa.

El impartidor de justicia fijó un término de tres días para que las partes involucradas en este proceso puedan impugnar.

El cierre de la investigación complementaria vencerá el 26 de agosto porque fue el 27 de julio cuando el Ministerio Público presentó la denuncia por el homicidio calificativo en grado de tentativa.

El representante legal de Jesús Abid, César Sánchez Aguilar, desestimó la decisión del juez, pues consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público son insuficientes para acusarlo, además de que hay una animadversión en contra de su defendido.

De acuerdo con el abogado, Jesús Abid no utilizó un arma de fuego el día de los hechos que se le imputan porque no hay pruebas contundentes para eso, por lo que ellos sí argumentaron en el juicio para demostrar que no es verdad lo que dice la víctima.

Él rotundamente niega que estuvo en ese lugar, no detonó ningún arma, no amenazó a nadie, todo eso es una cuestión mediática, que de ahí se cuelga esta supuesta víctima para poder enlazar esa parte de animadversión sobre las personas.