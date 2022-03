Gobierno te hunde y desvela.- Samuel

"Cuando entramos al Gobierno, este monstruo te sumerge: llegas con proyectos, con ideas, con visión y, tan pronto entras, el Covid te sumerge, todo es concentrarte en la salud", añadió en su mensaje ante decenas de activistas.

"Y sales apenas de una, y luego la seguridad. Y también te sumerge a dedicarle todo el tiempo... y sales del Covid y la seguridad, y llega el agua y la sequía. Y así te trae este monstruo: permanentemente en desvelo, hundiéndote".

García agradeció a su Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, por no dejar de insistir en la agenda de inclusión, pues insistió en que Nuevo León tiene también un penoso primer lugar en este tema.

"Es una cachetada para el Estado que es ejemplo en todo, primer lugar en todo: formalidad, inversión extranjera, universidades, empleo... también ser primer lugar en discriminación", expresó.

"Y no solo Nuevo León, México no va a resolver la seguridad, ni el agua, ni el Covid, ni la educación, si no sanamos las heridas profundas que tenemos como País".