Frente Cívico, con miras a un nuevo partido político

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Frente Cívico Nacional, que forma parte de la Marea Rosa, avanza hacía convertirse en partido político.

El movimiento convocó a una primera reunión el próximo 6 de julio, pero sin implicar a la Marea Rosa, señaló Fernando Belaunzarán -integrante del Frente Cívico Nacional y de Unidos para Mejorar-.

"Es posible que las organizaciones que hemos participado en las movilizaciones decidamos caminar hacia la construcción de un nuevo partido político, el Frente Cívico Nacional decidirá en la asamblea el próximo 6 de julio", recalcó Belaunzarán.

Asimismo, señaló que una nueva agrupación es un contrapeso importante en el país y será sano para el sistema político mexicano. Belaunzarán aseguró que no es una réplica del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Sí hacemos un nuevo partido, no es para que el PRD se refunda ahí, sería totalmente distinto muy diferente, tampoco nos cerramos a las personas que participaron a ese partido, puedan contribuir, no es un PRD dos, debemos cuidar de no cometer los mismos errores será parte de la discusión", enfatizó Belaunzarán.

El integrante del Frente Cívico Nacional agregó que esta nueva construcción los llevará a recorrer el país, para ver las condiciones, tener un nuevo partido político en México y tomar las decisiones de manera colectiva con los ciudadanos.

Belaunzarán insistió que "Marea Rosa" no forma parte de este nuevo movimiento, aunque no descartan trabajar en conjunto en algún momento, como lo llevaron a cabo el pasado 19 de mayo en el Zócalo capitalino, en la movilización en la que participó la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México.

"Será una decisión colectiva, faltaría una opción novedosa en la boleta y participaríamos en las próximas elecciones; Marea Rosa mostró que puede incidir electoralmente", subrayó.

La Marea Rosa salió a las calles cuatro veces y se movilizaron más de un millón de personas. En la última manifestación participaron más de 100 ciudades.

Ana Lucía Medina, quien forma parte de la Organización Civil México, informó que algunos integrantes buscan y pretenden crear un nuevo partido político; el Frente Cívico Nacional realizó una convocatoria y analizó los pasos a seguir para una nueva agrupación.

"Sí deciden conformar un nuevo partido, estaríamos observando sus principios y quienes son los integrantes, yo no estoy impulsando en la creación de un nuevo partido político", expresó Ana Lucía Medina.

La integrante de Marea Rosa hizo un llamado a todos los demócratas del país, para que se unan a la causa.

"Hay mucha gente que no tiene interés en estar en un partido político y la organización los abraza", añadió.

Medina denunció que la Suprema Corte ha sido la más atacada en los últimos tiempos por el oficialismo, con la elección de ministros que demeritan su labor.

"Nuestra misión es defender el Poder Judicial, esta propuesta de reforma afecta la autonomía al someter el nombramiento de jueces y magistrados por la vía del voto popular, no vemos que sea la solución a la corrupción", dijo.

Cabe destacar que Marea Rosa convocará los próximos meses a una movilización, con el fin de "defender los organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)".