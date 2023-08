Organizaciones sociales protestan frente a Fiscalía de Edomex

TOLUCA, Méx.

"Traemos una manifestación pacífica por todas las injusticias que se están llevando en el municipio de Ecatepec contra la clase trabajadora, venimos aquí a la fiscalía de manera pacífica a ver si nos pueden aquí generar una mesa de diálogo, a fin de hacer unas peticiones las cuales son la fabricación de carpetas, la criminalización de gente", dijo uno de los inconformes.

"No más a la corrupción de la Fiscalía en Ecatepec", "La gente de Ecatepec estamos hartos de injusticias" y "Somos gente de trabajo, no delincuentes. No a la fabricación de delitos en Ecatepec, fueron algunas de las pancartas que exhibieron para demostrar su molestia mientras se apostaron sobre la avenida Morelos en donde se encuentra la sede de la fiscalía estatal.

Los manifestantes denunciaron que las diligencias que se han efectuado recientemente son ilegales.

"Son cateos y situaciones jurídicas que no se llevan, hay violaciones de la Constitución, se cumplimentan órdenes de cateo con abuso de autoridad, aquí traigo unas carpetas de investigación que esperemos que nos pueda también recibir el fiscal anticorrupción ya que tenemos unas 3 carpetas de investigación en contra de algunos de los servidores públicos", comentó uno de los integrantes del contingente ecatepense.

Lo que plantearon es que se instalen mesas de trabajo con funcionarios de la Fiscalía para que expongan sus inconformidades, pues aseguraron que son recolectores de basura, comerciantes y restauranteros los que han sido víctimas de esa supuesta fabricación de delitos.

Una comisión de los inconformes fue recibida por representantes de la Fiscalía estatal.

La semana pasada se registraron bloqueos en varios puntos de Ecatepec de miembros de organizaciones sociales que protestaron por la detención de cuatro personas que supuestamente cometieron delitos en varias colonias del municipio.

La noche del 27 de julio, en un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno, fueron trasladados al penal de Chiconautla, los cuatro acusados que fueron arrestados en posesión de grandes cantidades de droga y armas.

Varios miembros de esos grupos intentaron impedir que los cuatro imputados fueron llevados a la cárcel mexiquense, por lo que protestaron afuera de las instalaciones del Centro de Justicia de San Agustín y tuvieron que ser replegados por policías estatales.

En el operativo también intervinieron policías municipales, de la FGJEM, así como de la Guardia Nacional.

Durante varias horas cerraron la Avenida Central Vía Morelos y protestaron también frente a las instalaciones de la fiscalía estatal de Ecatepec.

Según el gobierno local, los presuntos grupos delictivos se hacen pasar como organizaciones sociales en el municipio de Ecatepec para encubrir actividades ilícitas como la distribución y venta de estupefacientes, los cuales buscan presionar a las autoridades para operar con impunidad.

Las autoridades mexiquenses han detectado al menos 10 organizaciones 'fachada' que esconden y protegen actividades delictivas, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), Utisna, La Chokiza, Los Mayas, Acme, Ulideps y Troyanos JR, entre otras.